Hisense готовится к CES 2026 с обновлённым акцентом на лазерные решения для домашнего кинотеатра. В официальном пресс-релизе компания рассказала о своих планах на выставку и анонсировала новое поколение лазерных проекторов на базе многоцветной лазерной технологии отображения. Новые устройства делают ставку на увеличенные размеры проекции, более высокую яркость и улучшенную цветопередачу, что должно ещё сильнее укрепить позиции лазерных проекторов как альтернативы большим телевизорам.

Одним из ключевых анонсов стал Hisense XR10 — новый проектор, ориентированный на пользователей, которым нужен доступный по формату, но мощный вариант для большого экрана. Несмотря на компактный корпус, устройство рассчитано как на гостиные, так и на отдельные домашние кинотеатры. В его основе лежит цифровой лазерный движок Hisense LPU 3.0, обновлённый чипсет и чистый RGB-трёхлазерный источник света. По заявлению компании, яркость достигает 6000 ANSI люмен, что делает проектор подходящим для хорошо освещённых помещений, а контрастность составляет до 6000:1 благодаря новой системе IRIS. Также XR10 получил полностью герметичную систему жидкостного охлаждения с микроканалами для более эффективного отвода тепла при длительном использовании.

В оптической части XR10 использует 16 полностью стеклянных линз, которые снижают потери света и уменьшают искажения цвета. Проектор поддерживает диагональ изображения от 65 до 300 дюймов. Hisense также заявляет расширенное покрытие цветового пространства BT.2020 и уровень подавления спеклов до 6 процентов. Для удобства установки предусмотрена продвинутая система настройки: четыре камеры и два датчика ToF работают в связке с ИИ-алгоритмами, обеспечивая автоматическую коррекцию изображения без потери качества при боковой проекции до 15 градусов, а также вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива.

Помимо XR10, Hisense также показала тизер модели PX4-PRO — ультракороткофокусного проектора, ориентированного на использование в гостиных. Он станет развитием PX3-PRO и получит более компактный дизайн, упрощающий интеграцию в современный интерьер. PX4-PRO поддерживает проекцию до 200 дюймов, обеспечивает яркость 3500 ANSI люмен, максимальную контрастность 6000:1 и разрешение 4K. В устройстве используется лазерная технология TriChroma, имеется сертификация IMAX Enhanced и режим с ультранизкой задержкой, что делает проектор подходящим не только для фильмов и спорта, но и для игр.

Hisense обещает раскрыть дополнительные детали, включая финальные характеристики, цены и сроки выхода, непосредственно на CES 2026. Компания планирует представить все новинки в начале следующего года.



