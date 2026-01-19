Компания Hisense выпустила в Китае новый телевизор E8S с подсветкой RGB MiniLED. Это тонкая 4K-модель с нативной частотой обновления 180 Гц, которая будет доступна в трёх крупных диагоналях — вплоть до 100 дюймов. Судя по всему, перед нами китайская версия модели, недавно анонсированной для глобального рынка.

Hisense E8S вышел спустя несколько месяцев после запуска E8S Pro, ещё одного телевизора с RGB MiniLED-подсветкой, представленного ранее в Китае. Новинка занимает место чуть ниже в линейке, но при этом предлагает весьма продвинутые характеристики.

Телевизор оснащён 4K-панелью с нативной частотой обновления 180 Гц и будет продаваться в версиях на 75, 85 и 100 дюймов. По заявлению производителя, все модели охватывают 100% цветового пространства BT.2020. Старшая 100-дюймовая версия получила 9 360 зон локального затемнения. Во всех диагоналях используется фирменный экран Obsidian Screen Pro, который отражает всего около 1,8% внешнего света, благодаря чему телевизор хорошо подходит для ярко освещённых помещений.

Для геймеров Hisense E8S предлагает четыре порта HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 Гбит/с и сертификацию AMD FreeSync Premium Pro с поддержкой частоты до 180 Гц. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. За звук отвечает встроенная аудиосистема формата 4.2.2, настроенная совместно с Devialet.

Телевизор позиционируется как модель с ультратонким корпусом. Его можно установить практически вплотную к стене или разместить на тумбе с помощью комплектной подставки.





Цена Hisense E8S RGB MiniLED начинается с 1865 долларов за версию с диагональю 75 дюймов.