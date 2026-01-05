Valve подвела итоги ежегодной премии Steam Awards 2025, победителей которой выбирают сами пользователи платформы. По данным компании, в голосовании приняли участие 43,8 миллиона человек. Участвовать мог любой аккаунт Steam без ограничений, при этом каждый пользователь имел право проголосовать один раз в каждой из одиннадцати категорий.

Главной игрой года по версии пользователей Steam стала Hollow Knight: Silksong. Кроме того, она получила награду Best Game You Suck At, что стало своеобразным признанием высокой сложности и требовательного игрового процесса.

Игра Clair Obscur: Expedition 33, которая в конце 2025 года установила рекорд на The Game Awards по количеству наград за одну церемонию, была отмечена в Steam Awards в номинации за лучший саундтрек.

Награду за лучшую VR-игру года получила The Midnight Walk. Лучшей игрой для Steam Deck была признана Hades 2 от студии Supergiant Games, а приз за выдающийся визуальный стиль достался Silent Hill F.

Baldur’s Gate 3, ранее уже удостоенная нескольких наград «Игра года» в 2023 году, в этот раз получила премию Labor of Love. В Valve отметили, что, несмотря на возраст проекта, разработчики продолжают активно поддерживать и развивать игру, уделяя ей внимание спустя долгое время после релиза.





Награда Better With Friends досталась Peak — многопользовательской игре с физикой, в которой игроки совместно пытаются покорять горные вершины. Приз за самый инновационный геймплей получила Arc Raiders, лучшей сюжетно-ориентированной игрой была признана Dispatch, а награду Sit Back and Relax получила RV There Yet?.

Итоги Steam Awards 2025 показали широкий спектр предпочтений аудитории Steam — от сложных и хардкорных проектов до кооперативных, экспериментальных и расслабляющих игр.