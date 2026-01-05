Компания Oppo официально анонсировала в Китае новый доступный смартфон Oppo A6s. Несмотря на бюджетное позиционирование, новинка получила внушительный аккумулятор, большой дисплей и быструю зарядку.

Oppo A6s оснащён 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора 240 Гц и пиковой яркостью до 1125 нит. Такой экран ориентирован на плавную прокрутку и комфортное использование даже при ярком освещении.

В основе смартфона лежит проверенный чипсет Qualcomm Snapdragon 685, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 256 ГБ стандарта UFS 2.2. Также предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карты microSD. Из коробки устройство работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Для повышения плавности интерфейса Oppo использует фирменные технологии Trinity Engine и Luminous Rendering Engine.

Камеры представлены 50-мегапиксельным основным модулем и 2-мегапиксельным монохромным сенсором на задней панели. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.

Одним из главных преимуществ Oppo A6s стала батарея ёмкостью 7000 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также обратную проводную зарядку для подзарядки других устройств.





Среди прочих особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP69, большая испарительная камера охлаждения, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, поддержка двух SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Oppo A6s доступен в цветах Cappuccino Brown и Ice White. Стоимость устройства пока не раскрыта.