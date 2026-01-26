Флагманская линейка Oppo Find X9 на данный момент включает модели Find X9 и Find X9 Pro. Ожидается, что позже в этом году компания представит также Find X9 Ultra и компактную версию смартфона.

Известный инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo раскрыл ключевые характеристики будущего компактного флагмана Oppo. Хотя в утечке устройство не названо напрямую, предполагается, что оно выйдет под названием Oppo Find X9s и станет преемником прошлогоднего Find X8s.

По словам инсайдера, смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с узкими рамками. В качестве процессора ожидается Dimensity 9500 — тот же чипсет, который используется в Oppo Find X9 Pro. Также сообщается о наличии аккумулятора ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки, что является редкостью для компактных устройств.

Одной из главных особенностей Find X9s должна стать камера. Смартфон, по слухам, оснастят тройной основной камерой, настроенной совместно с Hasselblad. В её состав войдут 200-Мп основной сенсор, 200-Мп перископический телеобъектив и 50-Мп сверхширокоугольная камера. Дополнительно ожидается мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи.

Сообщается, что как основной модуль, так и перископический телеобъектив будут использовать крупные сенсоры. Перископ, вероятно, будет построен на базе сенсора Samsung HP5 с поддержкой макросъёмки — аналогично тому, что используется в Find X9 Pro. Такая конфигурация с двумя 200-Мп камерами может стать уникальной для сегмента компактных флагманов. Для сравнения, Find X8s имел тройную камеру по 50 Мп, а компактный флагман Vivo X300 оснащается 200-Мп основным модулем, 50-Мп перископом и 50-Мп сверхширокоугольной камерой.





Среди других ожидаемых особенностей Find X9s упоминаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды. Также отмечается, что прототип имеет компоновку камер, схожую с версией Pro, однако финальный дизайн может измениться. По позиционированию устройство, как ожидается, будет располагаться выше стандартного Oppo Find X9.