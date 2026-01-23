Инсайдер Ice Universe сообщил, что вырез Dynamic Island в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сократится на 35% по сравнению с iPhone 17 Pro — с 20,7 мм до 13,5 мм в ширину.

Ширина Dynamic Island в iPhone 18 Pro составит около 13,5 мм вместо нынешних 20,7 мм

Под экран переместится только прожектор Face ID, а не вся система распознавания лица

Уменьшенный вырез сохранится как минимум до 2027 года, заявил эксперт Росс Янг

Что изменится в iPhone 18 Pro

Аккаунт Ice Universe опубликовал данные о размерах Dynamic Island в моделях iPhone 18 Pro. По его информации, вырез станет примерно на 35% уже: ширина сократится с текущих 20,7 мм до 13,5 мм. Инсайдер также разместил макет, демонстрирующий, как будет выглядеть обновлённый экран.

Ранее издание The Information сообщало, что iPhone 18 Pro получит подэкранную технологию Face ID. Публикация утверждала, что устройства будут оснащены только точечным вырезом для фронтальной камеры в левом верхнем углу экрана вместо нынешней капсулы, объединяющей камеру и сенсоры Face ID. Однако последние данные указывают на более скромное изменение: под дисплей переместится лишь прожектор Face ID (flood illuminator), что позволит Apple уменьшить капсулу, но не убрать её полностью.

Перспективы технологии

Эксперт по дисплейной индустрии Росс Янг, известный точными прогнозами, заявил, что уменьшенный Dynamic Island просуществует как минимум до 2027 года. Это означает, что до полностью бесшовного экрана iPhone пройдёт ещё несколько лет.

Ice Universe ранее точно предсказывал габариты iPhone, что придаёт ему определённую достоверность, хотя его послужной список не безупречен. Презентация iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года.



