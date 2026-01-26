Samsung Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном компании с функцией Privacy Display, которая затрудняет просмотр экрана под углом, сохраняя чёткость изображения при прямом взгляде. Второе улучшение — возвращение стекла Gorilla Armor, которое радикально снижает блики и повышает устойчивость к царапинам.

Privacy Display ограничивает обзор экрана со стороны без ухудшения яркости и цветопередачи

Gorilla Armor уменьшает отражения и улучшает читаемость при ярком освещении

Презентация линейки Galaxy S26 ожидается во второй половине февраля, предположительно 25 числа

Что такое Privacy Display и зачем он нужен

Функция Privacy Display сделает экран трудночитаемым при взгляде сбоку, но сохранит чёткость картинки при прямом обзоре. Информация об этой возможности появилась в утечках от сторонних источников и из собственных материалов Samsung. По сути, это встроенная защита конфиденциальности без недостатков обычных защитных плёнок, которые ухудшают цветопередачу и снижают яркость.

Технология имеет практическое применение в повседневной жизни. Пользователи постоянно работают со смартфонами в общественных местах, где на экране часто отображается конфиденциальная информация. Samsung может позволить владельцам активировать усиленную приватность вручную или настроить автоматическое включение для определённых приложений вроде банковских клиентов и мессенджеров. Изменение кажется незначительным, но способно заметно улучшить пользовательский опыт.

Почему Gorilla Armor остаётся важным преимуществом

Стекло Gorilla Armor не является новинкой — Samsung представила его в Galaxy S24 Ultra и сохранила в S25 Ultra, поэтому почти наверняка оно вернётся в S26 Ultra. Материал превосходит предыдущие версии по прочности, обеспечивая лучшую защиту от царапин и падений.

Главное достоинство Gorilla Armor заключается в радикальном сокращении отражений. Это делает дисплей удобным для чтения на улице и при ярком освещении. Побочный эффект — невозможность использовать экран как зеркало, но для этого всегда можно включить камеру. Samsung никогда не продвигала Gorilla Armor достаточно активно, хотя это одна из тех функций, которые улучшают опыт использования каждый день.





В идеале компания могла бы распространить эту технологию на другие модели. Apple оснастила антибликовыми дисплеями все устройства линейки iPhone 17, а не только Pro и Pro Max. Однако пока ничто не указывает на то, что Gorilla Armor выйдет за рамки серии Ultra в линейке Galaxy S26.

Samsung представит серию Galaxy S26 во второй половине февраля, вероятно 25 числа.