Apple заявила, что Европейская комиссия блокирует внедрение изменений в App Store и использует «политические манёвры с затягиванием сроков» для необоснованных расследований и штрафов.

Apple подала план соответствия требованиям ЕС в октябре 2024 года, но Еврокомиссия до сих пор не ответила

MacPaw закрывает альтернативный iOS-магазин Setapp Mobile в ЕС 16 февраля 2026 года из-за сложных бизнес-условий

Еврокомиссия готовится возложить вину за закрытие Setapp на Apple

Конфликт вокруг закрытия Setapp Mobile

MacPaw объявила о закрытии альтернативного магазина приложений Setapp Mobile на территории Евросоюза. Компания сослалась на «сложные бизнес-условия, которые не соответствуют текущей бизнес-модели Setapp», но подробностей не раскрыла. Операция прекратится 16 февраля 2026 года.

Apple действительно применяет запутанную систему комиссий в Европе — как для самих магазинов приложений, так и для распространяемых через них программ. Компания разрешила альтернативные площадки в ЕС под давлением закона о цифровых рынках (Digital Markets Act), который контролирует Европейская комиссия.

Заявление Apple

В комментарии агентству Bloomberg Apple обвинила Еврокомиссию в саботаже. «Европейская комиссия отказывается позволить нам внедрить именно те изменения, которые она сама запросила. В октябре мы представили официальный план соответствия требованиям, но ответа до сих пор нет. Еврокомиссия использует политические манёвры с затягиванием сроков, чтобы вводить общественность в заблуждение, смещать целевые ориентиры и несправедливо преследовать американскую компанию обременительными расследованиями и чрезмерными штрафами», — говорится в заявлении.

По данным источников Bloomberg, Еврокомиссия намерена возложить ответственность за закрытие Setapp на Apple.





«Apple не внесла изменения для решения ключевых проблем, касающихся её бизнес-условий, включая их сложность», — планирует заявить регулятор.

Позиция сторон

Apple утверждает, что не упростила условия работы в ЕС именно из-за отказа Еврокомиссии согласовать предложенные изменения. Компания также заявила, что спрос на альтернативные магазины приложений в Европе минимален и что она не несёт ответственности за решение Setapp покинуть рынок.