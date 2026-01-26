Компания Citizen официально представила две новые модели часов в военном стиле для своего каталога — AW1870-08A и AW1877-09X. Новинки выполнены в классическом формате полевых часов, где приоритет отдан читаемости и надёжности конструкции, а не дополнительным функциям. Обе модели получили корпус диаметром 40 мм и толщиной 10,4 мм, что делает их более компактными и близкими к историческим прототипам по сравнению с 43-миллиметровыми авиационными хронографами Citizen, представленными ранее.

Модель AW1870-08A оснащена стальным корпусом серебристого цвета, матовым белым циферблатом и крупными чёрными арабскими цифрами. Для лучшего визуального контраста используется красная минутная шкала, а чёрные стрелки покрыты люминесцентным составом для удобного считывания времени в условиях слабого освещения. В свою очередь, AW1877-09X выполнена в более современном и сдержанном стиле: корпус из стали с серым PVD-покрытием сочетается с текстурированным оливково-зелёным циферблатом. Обе версии комплектуются прочными зелёными нейлоновыми ремешками с классической пряжкой, что соответствует концепции полевых часов.

В основе обеих моделей лежит кварцевый механизм Caliber J810 Eco-Drive, работающий от света. При полной зарядке он обеспечивает до восьми месяцев автономной работы и оснащён датой, расположенной в положении «3 часа». Часы имеют водозащиту 10 бар (100 метров) и завинчивающуюся заднюю крышку корпуса. При этом используется минеральное стекло, а не сапфировое, что может стать недостатком для некоторых покупателей.

Часы уже поступили в продажу. Стоимость модели с серебристым корпусом начинается от 143 евро, а версия с серым PVD-покрытием оценивается в 152 евро.