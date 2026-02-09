Casio расширила линейку Sheen на японском рынке, представив две новые аналоговые модели — SHW-5300CGL-7A и SHW-5300PGL-7A. Новинки сочетают классический дизайн с современными технологиями и ориентированы на повседневное использование с акцентом на стиль и удобство.

Обе модели поддерживают радиоконтролируемую синхронизацию времени в Японии и Китае, что позволяет автоматически корректировать ход часов без ручной настройки. В случае отсутствия сигнала точность хода составляет около ±15 секунд в месяц. Часы выполнены в классическом трёхстрелочном формате и оснащены окошком даты.

Одной из ключевых особенностей является технология Tough Solar — встроенный аккумулятор подзаряжается от окружающего света, избавляя от необходимости частой замены батареи. Также часы получили водозащиту 100 метров (10 ATM), что позволяет не беспокоиться о дожде, брызгах или даже недолгом плавании.

Корпус выполнен из нержавеющей стали с ионным покрытием розово-золотого цвета, придающим часам сдержанный, но премиальный внешний вид. Циферблат защищён сапфировым стеклом с антибликовым покрытием для повышенной устойчивости к царапинам. Завершают образ ремешки из натуральной кожи с тиснёным узором.

Модель SHW-5300CGL-7A оснащена кожаным ремешком бежевого цвета, тогда как SHW-5300PGL-7A получила классический чёрный ремешок. Предзаказы на обе версии уже открыты в Японии, а рекомендованная цена составляет 35 200 иен (примерно 224 доллара США). В продажу часы поступят до конца месяца, при этом информация о глобальном запуске пока не раскрыта.



