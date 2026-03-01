Линейка Redmi A от Xiaomi традиционно ориентирована на доступный сегмент. В прошлом году бренд выпустил Redmi A5 с 6,88-дюймовым экраном и аккумулятором на 5200 мАч. Теперь компания представила новую модель — Redmi A7 Pro.

Смартфон начального уровня получил 6,9-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей. Среди особенностей экрана — поддержка DC Dimming, частота обновления 120 Гц, а также сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (на программном уровне) и TÜV Rheinland Flicker-Free.

Основная камера устройства имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. В основе Redmi A7 Pro лежит процессор Unisoc T7250 — восьмиядерный чип, выполненный по 12-нм техпроцессу. Этот же процессор используется в недавно представленном Realme P4 Lite. Смартфон оснащён 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 128 ГБ.

Одной из ключевых особенностей стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. В качестве программной платформы используется HyperOS 3 на базе Android.

Redmi A7 Pro доступен в нескольких цветах: чёрном, голубом Mist Blue, зелёном Palm Green и оранжевом Sunset Orange. Толщина корпуса составляет 8,15 мм, вес — 208 г. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков пальцев на боковой грани и разъём для наушников 3,5 мм.





Новинка оценена в примерно 101 доллар. Старт продаж намечен на 13 марта.