Всего за несколько дней до очередного мероприятия Galaxy Unpacked в сети появился новый результат тестирования Samsung Galaxy S26 Ultra, и он выглядит весьма впечатляюще. В базе данных Geekbench смартфон набрал 3 852 балла в одноядерном тесте и 11 738 баллов в многоядерном.

Samsung традиционно слегка повышает частоты своих кастомных чипов Snapdragon по схеме »for Galaxy» по сравнению со стандартными версиями для других Android-смартфонов, и, судя по этим результатам, такая оптимизация действительно даёт эффект.

Наибольший интерес вызывают не столько сами цифры, сколько разрыв с конкурентами. Если сравнить показатели с ранними утечками по Apple iPhone 17 Pro Max на базе A19 Pro, то ещё не анонсированный Galaxy S26 Ultra выходит вперёд именно в многоядерной производительности. У iPhone утёкшие результаты находятся в районе чуть выше 9 000 баллов, тогда как S26 Ultra приближается к отметке 11 700. Разница составляет примерно 19-20% в синтетических многоядерных тестах, что довольно существенно.

В одноядерной производительности устройства идут почти вровень, и это ожидаемо: процессоры Apple традиционно сильны в однопоточных задачах. Теоретически преимущество Samsung должно особенно хорошо проявляться в многопоточных сценариях — рендеринге, экспорте видео и требовательных играх.

Если сравнивать новинку с предыдущим поколением, Samsung Galaxy S25 Ultra, прирост выглядит ещё более внушительным. S25 Ultra обычно набирал чуть более 3 000 баллов в одноядерном режиме и около 9 700-10 000 в многоядерном. Это означает, что Galaxy S26 Ultra может обеспечивать свыше 30% прироста многоядерной производительности по сравнению с прошлым годом.





При этом стоит помнить, что бенчмарки отражают лишь часть картины. Реальная скорость работы зависит от системы охлаждения, стабильности производительности под нагрузкой, возможностей графического процессора и оптимизации программного обеспечения. Высокий пиковый результат не всегда означает преимущество во всех сценариях повседневного использования.

Официальный анонс линейки S26 состоится 25 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked. Там ожидается подтверждение финальных характеристик, информации о чипсетах для разных регионов и цен. По слухам, версия Ultra также получит немного более быструю проводную зарядку, полноценную поддержку Qi2 для удобного позиционирования на беспроводных зарядках и новые технологии экрана с упором на конфиденциальность, а также точечные улучшения камер.

Пока же результаты Geekbench лишь подогревают интерес перед запуском. Осталось совсем недолго, чтобы увидеть, как Galaxy S26 Ultra покажет себя за пределами синтетических тестов.