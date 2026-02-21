Крис Стокман, дизайн‑директор первой игры Saints Row, считает франшизу «мертвой» и говорит, что издатель Embracer «ghosted» его после предложения по возрождению серии. По его словам, он предлагал путь вперёд, но не получил ответа — а пока права остаются у владельца, двигаться никто не будет.

Что сказал Крис Стокман о судьбе Saints Row

Скриншоты из дискорд‑канала Bit Planet Games, которыми поделились в сети, показывают короткое и резкое заявление Стокмана: «Я думаю, франшиза мертва». Он добавил, что у Embracer «нет никаких возможностей что‑то с ней сделать», и выразил сожаление, что его предложения остались без ответа.

«Пока они работают, права на неё у них … они могли бы лицензировать её мне или заключить с нами контракт на управление, но я сделал всё, что мог, чтобы это произошло.» Крис Стокман, дизайн‑директор первой игры Saints Row

Почему франшиза оказалась в подвешенном состоянии

Такова судьба многих крупных франшиз в индустрии: если перезапуск не зацепил аудиторию, издатель пересчитывает ресурсы и ставит проект на паузу. Saints Row пережил громкий, но неоднозначно принятый перезапуск в 2022 году; игра получила смешанные отзывы и не оправдала ожиданий, что сделало франшизу менее привлекательной для дорогостоящих продолжений.

Embracer Group владеет правами через свои подразделения (включая Deep Silver и, исторически, студию Volition), и сейчас компания ведёт ребалансировку портфеля после масштабных приобретений и последующих финансовых сложностей. В таких условиях IP чаще всего либо консервативно хранится, либо продаётся/лицензируется, потому что вкладывать десятки миллионов в новый открытый мир — большой риск.

Это не уникальная судьба: Prototype, Crackdown, Sunset Overdrive и Sleeping Dogs тоже долгое время висели в «режиме ожидания». Исключение составляют только франшизы, которые продолжают приносить гарантированную прибыль (GTA, Red Dead), или те, которые удачно меняют формат — ремастер, сборник лучших частей или перенос в форму сервиса.





Что дальше для Saints Row

Вариантов немного, и каждый зависит от коммерческих решений Embracer и от того, найдутся ли внешние партнёры или покупатели:

Embracer оставляет права и не финансирует новый проект — франшиза постепенно уходит в забвение.

Лицензирование или продажа IP стороннему разработчику — самый реалистичный путь к возрождению без больших рисков для владельца.

Ремастеры классических частей или сборники могут быстро принести доход при меньших затратах и вернуть интерес аудитории.

Сообщество и моддинг — запасной вариант: поклонники всегда могут поддержать старые игры и продлить их жизнь.

Вопрос остаётся открытым: готов ли кто‑то платить за новый большой открытый мир Saints Row, или франшиза лучше отыгрывает свои сильные стороны в пересборках и нишевых форматах? Пока Embracer держит права и молчит, окончательного ответа не будет.