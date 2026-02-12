Casio официально представила в США три модели металлических часов G-Shock серии GMWBZ5000 с дисплеем Memory in Pixel, солнечной зарядкой Tough Solar и конструкцией, разработанной с помощью искусственного интеллекта.

Корпус из нержавеющей стали размером 49,3 × 43,6 × 13 мм с металлическим браслетом

MIP LCD-дисплей с восемью режимами отображения и широкими углами обзора

Автономность до 22 месяцев в режиме энергосбережения после полной зарядки

Три варианта отделки и ИИ-дизайн

В линейке представлены модели GMWBZ5000D-1 с серебристой отделкой, GMWBZ5000BD-1 с чёрным ионным напылением и GMWBZ5000GD-9 с золотым ионным покрытием. Все три часов сохраняют фирменный дизайн G-Shock, но получили переработанную внутреннюю структуру, созданную с помощью искусственного интеллекта.

Casio разработала новую противоударную конструкцию после изучения данных о производительности G-Shock за несколько десятилетий. С использованием ИИ компания спроектировала расширение корпуса, которое соединяется с ушками для минимизации передачи ударов. Внутри защитная вставка из смолы поглощает удары, сохраняя прочность полностью металлического внешнего корпуса.

Часы оснащены высококонтрастным полноточечным дисплеем Memory in Pixel для улучшенной читаемости и энергоэффективности. Casio предлагает восемь режимов отображения с двумя стилями шрифтов, включая варианты с двойным временем, датой и дня недели, а также тройным временем. LCD обеспечивает широкие углы обзора и остаётся видимым даже под прямыми солнечными лучами.

Функции и технологии

Функции подключения включают поддержку Bluetooth через приложение Casio Watches и калибровку радиосигнала Multi Band 6. Система зарядки Tough Solar питает часы от окружающего света — батарея работает до 22 месяцев в режиме энергосбережения после полной зарядки.





Дополнительные возможности включают 38 мировых часовых поясов, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта, пять ежедневных будильников, светодиодную подсветку и полностью автоматический календарь, действительный до 2099 года. Часы водонепроницаемы до 200 метров и имеют завинчивающуюся заднюю крышку для дополнительной прочности.

Цены и доступность

Casio установила цену на GMWBZ5000D-1 в $660, а чёрная и золотая модели продаются по $720. Все три варианта доступны через официальные каналы Casio в США, отдельные интернет-магазины и авторизованных ювелиров.

В последнее время Casio также представила премиальные G-Shock MRGB2100D-2A с титановым корпусом и Bluetooth-подключением, а также новую серию Baby-G с пастельными тонами и полупрозрачными ремешками.