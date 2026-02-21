Toyota добавила в японскую версию RAV4 Plug-In Hybrid режим «HV power supply» — фактически реализацию V2H/V2L. Машина может отдавать до 1,5 кВт через стандартную для Японии 100‑вольтовую розетку и, по заявлению компании, при среднем потреблении в 400 Вт обеспечить типичный дом до 6,5 дней.

HV power supply (V2H/V2L)

Это не просто розетка в багажнике: режим позволяет автомобилю питать бытовые цепи длительное время. Ключевой приём здесь — ориентироваться на низкое среднее потребление (в примере Toyota — 400 Вт), а не на пиковую нагрузку, поэтому 1,5 кВт хватит для освещения, холодильника, малой бытовой техники и подзарядки гаджетов в течение нескольких дней.

Выходная мощность: до 1,5 кВт

Напряжение: 100 В (японский стандарт)

Ориентировочная автономность: до 6,5 дней при среднем потреблении 400 Вт

Сравнение: у Ford F‑150 Lightning V2H — до 9,6 кВт мощности (что типично для более мощных электромобилей)

Будет ли HV power supply в США

Toyota пока не дала понять, попадёт ли такой режим в американскую версию RAV4 PHEV. В США сеть работает на 120 В, требования к подключению и стандарты безопасности отличаются, а у дилеров и регуляторов есть свои ожидания от систем, которые могут запитать дом.

При этом Toyota уже анонсировала V2H для будущего Highlander EV, так что технология у компании развивается и может появиться в разных формах на других рынках. Практический вопрос для США — будет ли этот режим требовать отдельного стационарного оборудования (инвертор, переключатель нагрузки, сертификация) или предложат «мобильный» вариант через обычную розетку и простые адаптеры.

Что ждать дальше

С одной стороны, V2H/V2L повышает ценность электрифицированных автомобилей для владельцев: машина превращается в переносной генератор и делает дом более энергоустойчивым. С другой стороны, разные подходы — мощные электромобили с большими инверторами и PHEV с меньшими батареями — означают, что истории будут разные: крупный пикап питает дом при больших нагрузках, компактный плаг‑гибрид — обеспечивает длительный, но низкомощный резерв.





В ближайшие годы будем видеть два тренда: автопроизводители будут расширять V2H‑функции в новых моделях, а рынки и стандарты — адаптироваться к требованиям безопасности и интеграции с домашней электросетью. Вопрос остаётся открытым: какую комбинацию мощности, удобства и стоимости выберут покупатели — и сможет ли Toyota предложить в итоге универсальное решение для разных стран.