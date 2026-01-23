Apple, по слухам, работает над AI-пином, который будет взаимодействовать с обновлённой Siri в формате чатбота. Это вызывает опасения после серии неудач компании с Vision Pro и iPhone Air на фоне провала всех AI-гаджетов на рынке.

Apple разрабатывает AI-пин для работы с улучшенной Siri, несмотря на провалы Vision Pro и iPhone Air

Рынок AI-гаджетов пережил серию фиаско: Humane AI Pin и Rabbit R1 оказались неудачными продуктами

Вместо нового устройства аналитики предлагают улучшить Siri и Apple Intelligence в существующих продуктах

Может звучать немного драматично, но Apple, похоже, в серьёзных проблемах. Да, iPhone 17 настолько хорош, что помог компании доминировать на мировом рынке смартфонов и побить собственные рекорды продаж и прибыльности. Бизнес сервисов тоже, по данным отчётов, идёт отлично, и даже продажи MacBook в основном в порядке. Так в чём проблема? Видите ли, Apple годами доит одну корову, но новые продукты компании — серия провалов. Вместо того чтобы сделать выводы, компания готова удвоить ставку на плохие идеи. Apple, по слухам, работает над AI-пином, который будет взаимодействовать с почти мифической AI-версией Siri, способной превратиться в чатбота. Вместо воодушевления эта идея вызывает недоумение и лёгкую тревогу.

Печальная история недавних экспериментов Apple

Apple известна тем, что разрабатывает продуманные решения самых острых проблем, с которыми сталкиваются другие производители, прежде чем запускать новые категории продуктов. Оригинальный iPhone — главный пример, но даже более свежие продукты обычно следуют этой схеме, пусть и не всегда приводят к желаемым результатам.

Vision Pro взял концепцию гарнитуры смешанной реальности и выкрутил её на максимум, превзойдя любое другое устройство на рынке. У него были лучшие дисплеи, более продвинутые датчики, сложная система камер и впечатляющая производительность, что не спасло его от провала. Гарнитура оказалась тяжёлой, дорогой и частью тренда, который уже умирал к моменту, когда Apple присоединилась к нему.

Похожая ситуация с iPhone Air — он тоньше и легче любого другого iPhone, Galaxy S25 Edge и практически всех массовых смартфонов. Однако у него маленькая батарея, только одна камера, моно-динамик и дизайн, который быстро нагревается под нагрузкой. На фоне впечатляющего успеха серии iPhone 17 провал iPhone Air звучит ещё хуже. Недавние фиаско Apple выходят за рамки железа и включают позорные AI-инициативы. Лидирует на пути стыда персонализированная версия Siri, которую обещали почти два года назад, но её до сих пор нет. Apple Intelligence справляется лучше лишь в том, что её действительно запустили, но производительность удручающая. На волне этих громких провалов Apple выглядит настолько оторванной от пользователей, что запуск успешного нового продукта кажется маловероятным.





Ещё более печальная история AI-гаджетов

Что делает слух про AI-пин Apple ещё более тревожным — состояние устройств на базе ИИ. Большинство из них — не более чем испарения. OpenAI партнёрствует с Джони Айвом для разработки загадочного устройства, которое может быть носимым, а может и нет. Motorola, по слухам, работает над AI-пином, но он на очень ранней стадии разработки.

Некоторые AI-устройства действительно вышли, но оказались неудачными. Худшим был, безусловно, Humane AI Pin — слишком дорогой и едва работающий. Rabbit R1 справился чуть лучше, и после крупного обновления ПО в прошлом году стал не таким бесполезным, как при запуске. Есть также куча AI-компаньонов вроде кулона Friend и NotePin от Plaud, которые выглядят как ненужные интерфейсы к ChatGPT.

Спешка — неправильный ход

Видеть, как Apple спешит догнать недоказанный тренд, тревожно. Та самая компания, которая печально известна опозданием к новым технологиям ради того, чтобы всё сделать по-своему и идеально, теперь отчаянно пытается придумать ответ на хайп вокруг ИИ.

На месте Apple я бы сосредоточился на том, чтобы сделать Siri и Apple Intelligence самыми надёжными инструментами на базе ИИ на рынке и интегрировать их во всё существующее портфолио. Как пользователь, я бы больше оценил новые голосовые функции на Apple Watch, которые уже ношу, чем любой AI-пин. Я бы предпочёл AirPods с дополнительными возможностями вместо любого нового одноцелевого устройства.

Если Apple не разберётся с этим, боюсь, будущее компании может быть не очень светлым. Конечно, iPhone продолжат хорошо продаваться ещё долго, но провал может стать нормой для Apple, и это было бы крайне печально.