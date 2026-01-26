Компания Redmi наконец объявила дату презентации смартфонов серии Turbo 5 для китайского рынка. Одновременно бренд показал модель Turbo 5 Max в ярком оранжевом цвете и раскрыл некоторые особенности дизайна новинок.

В официальном посте на Weibo Redmi подтвердила, что смартфоны Turbo 5 и Turbo 5 Max будут представлены в Китае 29 января. Вместе с ними компания также анонсирует наушники Buds 8 Pro и планшет Pad 2 Pro в специальной версии Harry Potter Edition.

Redmi сообщила, что вся серия Turbo 5 получит металлическую рамку, выполненную методом CNC-обработки, скруглённые углы корпуса, заднюю панель из стекловолокна, а также двойную светодиодную вспышку.

Модель Turbo 5 Max будет доступна в цветах Ocean Breeze Blue и Sunrise Orange. Смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 9500s, а также крупным аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.