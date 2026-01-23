Ring представила сервис Ring Verify для проверки аутентичности видеозаписей с камер наблюдения, но технология работает только с неизменёнными файлами и не способна определить характер редактирования.

Ring Verify проверяет только полное отсутствие изменений в видео после скачивания из облака

Любое редактирование — от обрезки до настройки яркости — делает проверку невозможной

Сервис не определяет тип внесённых изменений и не работает с видео, загруженными на платформы вроде TikTok

Как работает Ring Verify

С января 2026 года все видеозаписи, скачанные из облачного хранилища Ring, снабжаются цифровой защитной меткой. Пользователи могут загрузить файл на сайт Ring Verify и получить вердикт: если система подтверждает подлинность, это означает, что видео не менялось с момента выгрузки из облака. Технология построена на стандартах C2PA, сообщила представитель компании Калей Буэкерт-Орм.

Но инструмент крайне чувствителен. Даже минимальные правки — обрезка одной секунды, корректировка яркости, кадрирование — приводят к отрицательному результату. Ring Verify не может проверить ролики, скачанные до декабря 2025 года, файлы с включённым сквозным шифрованием и видео, загруженные на платформы вроде YouTube или TikTok, где происходит сжатие.

Ограничения системы

Главная проблема Ring Verify — отсутствие диагностики. Если видео не проходит проверку, сервис не сообщает, какие именно изменения внесены. Это делает инструмент бесполезным против ИИ-генерированных фейков, имитирующих записи с камер наблюдения, которые распространяются в соцсетях. Технология способна лишь подтвердить, что оригинальный файл Ring не редактировался, но не может разоблачить подделку или объяснить характер манипуляций.