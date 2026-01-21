Компания WMT AI представила платформу «Нейроключ», которая даёт бизнесу единый доступ к различным моделям искусственного интеллекта через облачный сервис. Решение объединяет GPT, Claude, open-source и кастомные модели в одной системе с административными инструментами и контролем использования.
- Платформа предоставляет доступ к GPT, Claude, open-source и собственным ИИ-моделям через единый интерфейс
- Встроены панель администрирования, управление пользователями и лимитами, мониторинг расходов
- Для интеграции доступны API, Webhooks и SDK
Единый доступ к разным ИИ-моделям
Компания WMT AI объявила о запуске «Нейроключа» — SaaS-платформы для применения искусственного интеллекта в бизнесе. Решение открывает компаниям единый доступ к различным ИИ-моделям в рамках одной системы.
«Нейроключ» обеспечивает работу с любыми моделями искусственного интеллекта: GPT, Claude, решениями с открытым кодом и кастомными разработками. В платформу встроены панель администрирования, система управления пользователями и лимитами, а также мониторинг использования.
Ориентация на распределённые команды
SaaS-платформа нацелена на малый, средний и крупный бизнес с распределёнными командами и сложной инфраструктурой. Многофункциональность системы позволяет применять её в различных областях: от HR и маркетинга до банковского сектора для автоматизации типовых задач и упрощения командной работы.
Для интеграции, масштабируемости и адаптации платформа предоставляет API, Webhooks и SDK.
Контроль вместо простого доступа
Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group, объяснил концепцию продукта:
«Сегодня мы живём в эпоху, когда ИИ-модели становятся доступными каждому. Но доступность — это не то же самое, что управляемость. Бизнесу нужны инструменты, которые позволяют не просто подключать ИИ, а контролировать его, масштабировать и встраивать в реальные процессы. Такой подход делает «Нейроключ» не экспериментальным инструментом, а рабочей платформой для роста и развития бизнеса».