Компания WMT AI представила платформу «Нейроключ», которая даёт бизнесу единый доступ к различным моделям искусственного интеллекта через облачный сервис. Решение объединяет GPT, Claude, open-source и кастомные модели в одной системе с административными инструментами и контролем использования.

Компания WMT AI объявила о запуске «Нейроключа» — SaaS-платформы для применения искусственного интеллекта в бизнесе. Решение открывает компаниям единый доступ к различным ИИ-моделям в рамках одной системы.

«Нейроключ» обеспечивает работу с любыми моделями искусственного интеллекта: GPT, Claude, решениями с открытым кодом и кастомными разработками. В платформу встроены панель администрирования, система управления пользователями и лимитами, а также мониторинг использования.

Ориентация на распределённые команды

SaaS-платформа нацелена на малый, средний и крупный бизнес с распределёнными командами и сложной инфраструктурой. Многофункциональность системы позволяет применять её в различных областях: от HR и маркетинга до банковского сектора для автоматизации типовых задач и упрощения командной работы.

Для интеграции, масштабируемости и адаптации платформа предоставляет API, Webhooks и SDK.





Контроль вместо простого доступа

Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group, объяснил концепцию продукта: