Компания Amazfit представила новые смарт-часы Active Max, которые ориентированы на пользователей, ищущих устройство с большим экраном, длительным временем работы и расширенными возможностями для спорта и повседневного использования.

Amazfit Active Max оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 480 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость на улице. Экран прикрыт закалённым 2.5D-стеклом с защитой от отпечатков пальцев. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и полимерных материалов, а водозащита 5 ATM позволяет использовать часы во время тренировок и под дождём.

Часы весят около 39,5 грамма без ремешка и имеют размеры 48,5 × 48,5 × 12,2 мм, сочетая комфорт при ношении и ощущение надёжности на руке. Устройство оснащено встроенным динамиком и микрофоном, поддерживает Bluetooth-звонки и работает на платформе ZeppOS 5 с поддержкой Bluetooth 5.3 LE.

Одной из ключевых особенностей Active Max стала автономность. Аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч обеспечивает до 25 дней работы при стандартном использовании, около 13 дней при интенсивной нагрузке и до 64 часов при активном использовании GPS.

Среди функций заявлены более 170 спортивных режимов, Zepp Coach, офлайн-карты, мониторинг уровня кислорода в крови, сна и стресса, а также система BioCharge для оценки уровня энергии пользователя.





Amazfit Active Max уже поступили в продажу в Индии по цене 15 999 рупий.