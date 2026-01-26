Xiaomi продолжает расширять экосистему Mijia и на этот раз представила необычное устройство для ухода за кожей головы. Новинка получила название Mijia Smart Head Massage Comb и уже появилась в продаже на платформе JD.com. Умная массажная расческа сочетает технологии персонального ухода с характерным для Xiaomi подходом к умным устройствам. Рекомендованная цена составляет 599 юаней (около 86 долларов).

Расческа выполнена в компактном корпусе размером 215 × 87 × 51 мм и весит около 280 граммов. Изогнутая эргономичная форма рассчитана на комфортное использование даже при длительных сеансах массажа.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 2000 мА·ч с поддержкой зарядки через USB Type-C. Устройство работает с мощностью 5 Вт и способно проработать до девяти дней без подзарядки при использовании примерно по 10 минут в день на минимальном уровне интенсивности.

Массажная система имитирует движения человеческих рук с помощью 78 закругленных гибких зубцов. Они вращаются в скоординированных круговых движениях, создавая ощущение надавливания и массажа пальцами. Пользователю доступны шесть режимов работы, включая Gentle, Relaxing, Vitality, Graphene, Single Liquid Dispensing, а также настраиваемый режим DIY.

Xiaomi оснастила устройство системой термического воздействия на основе графена, дополненной кольцом с красной подсветкой. Графеновый слой обеспечивает мягкое тепло, способствующее лучшему впитыванию сывороток и уходовых средств. Красный свет работает в диапазоне длины волны от 640 до 660 нанометров. Также в конструкции предусмотрены семь металлических направляющих шариков для жидкости и встроенный резервуар объемом 3 мл для подачи сыворотки на кожу головы. На резервуаре нанесены отметки уровня, упрощающие контроль расхода средства.





Расческа имеет защиту от воды по стандарту IPX7, благодаря чему ее можно промывать под проточной водой после использования при закрытой крышке разъема зарядки. Устройство подключается к приложению Mi Home, где можно переключать режимы, настраивать интенсивность, задавать длительность сеансов и создавать персонализированные программы ухода.