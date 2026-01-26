Apple анонсировала новую версию AirTag, которая получила увеличенный радиус действия Bluetooth, более громкий динамик и улучшенные возможности точного поиска. Последние работают на базе второго поколения чипа Ultra Wideband, который также используется в iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

С помощью функции Precision Finding новый AirTag способен предоставлять тактильные, визуальные и аудиоподсказки, помогая пользователям находить потерянные вещи. По заявлению Apple, теперь точный поиск работает на 50% дальше, чем у предыдущей версии. Обновлённый Bluetooth-чип также увеличивает дальность обнаружения объектов.

Примечательно, что с этим обновлением Precision Finding станет доступна на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Apple Watch Ultra 2 и новее.

Динамик AirTag стал на 50% громче предыдущей модели, что позволяет слышать сигнал с расстояния вдвое большего, чем раньше.

AirTag также интегрируется с функцией Share Item Location, которая позволяет временно делиться местоположением устройства с третьими лицами. На сегодняшний день Apple сотрудничает с 50 авиакомпаниями для отслеживания багажа.





Цена устройства осталась прежней: $29 за один AirTag и $99 за набор из четырёх штук с бесплатной персонализированной гравировкой.

Первая версия AirTag была выпущена в 2021 году и быстро завоевала рынок Bluetooth-трекеров, фактически вытеснив таких конкурентов, как Tile. Несмотря на претензии других компаний о недобросовестной конкуренции Apple, AirTag остаётся лидером: по оценкам сторонних аналитиков, около 70% всех трекеров, проданных во второй половине 2024 года, были именно AirTag.