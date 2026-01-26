Компания Dell анонсировала новый игровой монитор SE2726D диагональю 27 дюймов. Новинка поддерживает разрешение 2K и частоту обновления 144 Гц и уже поступила в продажу по цене 128 долларов.

Dell SE2726D оснащён IPS-матрицей с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Благодаря широким углам обзора и стабильной цветопередаче монитор позиционируется как универсальное решение для работы, повседневных задач и несложных развлечений.

Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика 4 мс (gray-to-gray), что делает его подходящим для казуального гейминга, многозадачности и более плавной работы интерфейса. Также заявлена поддержка технологии AMD FreeSync, которая помогает уменьшить разрывы изображения и подёргивания при использовании совместимой видеокарты.

Типичная яркость панели составляет 300 нит, а контрастность — 1500:1. Монитор охватывает 99 процентов цветового пространства sRGB и отображает 16,7 миллиона цветов, благодаря чему подходит для просмотра контента и базовой работы с графикой.

Dell оснастила SE2726D аппаратной защитой зрения от синего света с помощью технологии ComfortView Plus. Кроме того, монитор получил сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort.





Дизайн включает тонкие рамки с трёх сторон, что улучшает визуальное погружение и упрощает использование в конфигурациях с несколькими мониторами. Подставка позволяет регулировать угол наклона в диапазоне от -5 до 21 градуса для более комфортного просмотра.

Из разъёмов предусмотрены два порта HDMI 2.1 TMDS и один DisplayPort 1.4. На монитор распространяется трёхлетняя гарантия.