Компания опровергла слухи о закрытии, но сама ситуация показывает, насколько хрупок рынок смартфонов — и почему уход любого игрока станет ударом для всех.

Управлять бизнесом по производству смартфонов невероятно сложно. Поэтому вчерашние сообщения о возможном закрытии OnePlus не вызвали особого удивления. Компания оперативно опровергла то, что назвала «безосновательными утверждениями», и заявила, что работает в обычном режиме. Однако сомнения в её будущем никуда не делись. Причём дело не столько в самой OnePlus, сколько в состоянии рынка смартфонов — а оно будет только ухудшаться, когда индустрия неизбежно потеряет ещё одного игрока.

Выжить на рынке смартфонов почти невозможно

Чтобы понять, насколько сложно вести бизнес в сфере смартфонов, достаточно взглянуть на опытнейшие технологические компании мира. Sony — яркий пример техногиганта с богатой историей в различных категориях, который с трудом держится на рынке мобильных устройств. Другим, вроде LG и Asus, пришлось ещё хуже: они в итоге решили полностью закрыть свои мобильные подразделения. Microsoft, Nokia и HTC пытались и терпели неудачу снова и снова. Даже Google — безоговорочный лидер в мобильном софте и один из крупнейших техногигантов — с трудом добивается значимых продаж, несмотря на популярность линейки Pixel.

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

Почему даже гиганты проигрывают

Причина проста: рынок смартфонов давно перенасыщен, а барьеры для входа стали запредельно высокими. Разработка конкурентоспособного устройства требует колоссальных инвестиций в исследования, производство и маркетинг. При этом прибыльность сжимается из-за растущих затрат на компоненты и ожесточённой ценовой конкуренции. Технологический цикл сократился: новые модели устаревают через месяцы, и производители вынуждены постоянно обновлять линейки, чтобы оставаться в игре.

Доминирование двух крупнейших игроков — Samsung и Apple — оставляет остальным лишь крохи. Эти компании контролируют львиную долю прибыли в отрасли, а всем остальным приходится драться за выживание на низкомаржинальных сегментах. Даже китайские бренды вроде Xiaomi, Oppo и Vivo, которые выглядят успешными, сталкиваются с жёсткой конкуренцией на внутреннем рынке и трудностями при глобальной экспансии.





Что потеряет индустрия с уходом OnePlus

Если OnePlus действительно закроется, это станет ударом для всей отрасли. Компания всегда позиционировала себя как производитель «флагманских убийц» — устройств с топовыми характеристиками по доступным ценам. Этот подход заставлял конкурентов сдерживать аппетиты и стимулировал инновации. Без такого игрока рынок станет ещё более монополизированным, а потребители — заложниками ценовой политики оставшихся брендов.

Каждый ушедший производитель сужает выбор пользователей и снижает разнообразие подходов к дизайну, функциям и ценообразованию. Меньше конкуренции — меньше стимулов для развития. Индустрия рискует превратиться в олигополию, где несколько крупных компаний диктуют правила, а инновации замедляются.

Сигнал тревоги для всех

Ситуация с OnePlus — это не просто очередная корпоративная драма. Это индикатор того, насколько хрупким стал рынок смартфонов. Даже успешные бренды с лояльной аудиторией оказываются под угрозой. Вопрос не в том, закроется ли OnePlus сейчас, а в том, сколько ещё компаний последуют за LG, Asus и HTC в ближайшие годы.

Рынок смартфонов переживает не лучшие времена, и каждая потеря делает его слабее. Если тенденция сохранится, потребители столкнутся с уменьшением выбора, ростом цен и замедлением темпов инноваций. А это плохие новости для всех — кроме тех немногих гигантов, которые останутся у руля.