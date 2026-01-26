Компания Baseus вывела на глобальный рынок новую настольную зарядную станцию Nomos NH21. Новый аксессуар формата 6-в-1 ориентирован на программистов, создателей контента и энтузиастов аккуратных рабочих столов. Устройство оснащено двумя плетёными USB-C кабелями длиной 0,8 м, двумя дополнительными портами USB-C, одним USB-A и магнитной беспроводной зарядной площадкой Qi2.

Максимальная суммарная мощность Nomos NH21 достигает 245 Вт при одновременной работе всех шести выходов, что позволяет заряжать до шести устройств одновременно. При использовании беспроводной зарядки и всех USB-портов распределение мощности выглядит следующим образом: 15 Вт для Qi2-площадки, 22,5 Вт для USB-A, по 65 Вт для двух портов USB-C и по 30 Вт для ещё двух USB-C. В режиме использования одного порта доступная мощность возрастает и составляет 15 Вт, 22,5 Вт, 100 Вт, 100 Вт, 140 Вт и 140 Вт в зависимости от выбранного выхода.

Зарядная станция поддерживает интеллектуальную систему распределения мощности BPS 3.0, которая автоматически подбирает оптимальные параметры питания для подключённых устройств, обеспечивая эффективность и безопасность. В основе устройства используется GaN-чип, что позволяет повысить энергоэффективность и снизить тепловыделение. Габариты Nomos NH21 составляют 198,1 × 152,4 × 63,5 мм, а вес — около 680 граммов.

На фронтальной панели расположен встроенный 3-дюймовый LCD-экран, отображающий ключевую информацию: общую потребляемую мощность в реальном времени, режимы работы, анимацию запуска, параметры беспроводной зарядки и другие данные. Устройство совместимо с широким спектром техники, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, дроны и камеры, и поддерживает стандарты быстрой зарядки PD 3.1, QC 4, PPS и SCP.

Baseus Nomos NH21 доступна в единственном чёрном цвете и стоит 199 долларов.



