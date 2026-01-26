До официального релиза Android 17 ещё несколько месяцев, однако уже сейчас становится ясно, что Google готовит заметные изменения в том, как пользователи взаимодействуют со своими смартфонами. Следующая версия системы под кодовым названием Cinnamon Bun, по слухам, откажется от плоских однотонных заливок в пользу полупрозрачных и размытых фонов.

Первые намёки на это направление появились ещё в прошлом году с выходом Material 3 Expressive, где лёгкое размытие стало использоваться в шторке уведомлений и панели быстрых настроек. Целью Google было создать ощущение глубины, чтобы интерфейс выглядел более лёгким и «воздушным», а не как плотная, непрозрачная стена из цвета, перекрывающая содержимое экрана.

За счёт размытия фона вместо его полного скрытия пользователь продолжает видеть приложение, с которым только что работал, и при этом может сосредоточиться на текущем действии. Такой подход формирует более естественную визуальную иерархию, привычную для человеческого зрения, и в Android 17 эта идея, как ожидается, будет развита ещё сильнее.

В новой версии Google, судя по всему, делает полноценную ставку на эффект «матового стекла» во всей системе. Внутренние сборки, с которыми ознакомилось издание 9to5Google, показывают полупрозрачные элементы почти во всех частях интерфейса. Одним из заметных изменений станет панель громкости, где ползунок станет прозрачным, позволяя просвечивать обоям или иконкам приложений.

Аналогичный подход применяется и к меню питания, а также другим системным оверлеям. Сообщается, что эффект размытия будет окрашиваться в оттенки, заданные динамической цветовой темой, благодаря чему вся операционная система будет выглядеть более целостно.





Некоторые могут отметить сходство такого визуального стиля с дизайном Liquid Glass в iOS или недавними изменениями интерфейса у Samsung, однако реализация Google, по имеющимся данным, будет более сдержанной и аккуратной.

Вероятнее всего, эти изменения станут заметны уже с выходом первой версии Android 17 Developer Preview, которая ожидается в начале 2026 года. Пока предполагается, что эффект размытия в основном затронет системные меню, и остаётся неясным, будет ли Google распространять этот стиль на сторонние приложения через обновлённые рекомендации Material Design.