Компания Xiaomi вывела на глобальный рынок новый умный бытовой прибор под брендом Mijia. Речь идет о холодильнике Mijia Refrigerator Cross Door 502L, который после ограниченного запуска в ряде европейских стран теперь появляется и в других регионах. Новинка отличается большим объемом, продуманной системой хранения, поддержкой умных функций и современными технологиями.

Новый холодильник Mijia Cross Door 502L рассчитан на большую семью. Общий объем составляет 502 литра и разделен на несколько функциональных зон: 297 литров отведено под холодильное отделение, 176 литров — под морозильную камеру, а еще 29 литров занимает зона iFresh с возможностью гибкой настройки температуры. Этот отсек можно независимо регулировать в диапазоне примерно от -1 °C до 5 °C.

Такое решение позволяет хранить напитки, фрукты, овощи и другие скоропортящиеся продукты при оптимальной температуре без их замораживания. Конструкция Cross Door обеспечивает удобную организацию пространства и быстрый доступ к продуктам, делая холодильник универсальным для разных сценариев использования.

Как и положено умному устройству, Mijia 502L поддерживает работу с приложением Xiaomi Home. Через него пользователи могут удаленно настраивать температуру, переключать режимы и следить за состоянием холодильника.

Холодильник совместим с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant, что позволяет управлять им без помощи рук. Среди других особенностей — антибактериальная технология Ag⁺ Fresh, несколько режимов охлаждения и конструкция дверей с углом открытия 90 градусов. В Великобритании и Германии Xiaomi оценила Mijia Cross Door 502L примерно в 799 фунтов стерлингов и 849 евро соответственно.



