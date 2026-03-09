Casio расширила линейку Vintage, выпустив в США модель AQ230A-2A1M — аналого-цифровые часы с элегантным ледяным синим циферблатом. Новинка уже доступна на официальном сайте Casio по цене $59,95.
Дизайн и материалы
Часы AQ230A-2A1M сочетают ретро-эстетику с современными элементами. Угловатый корпус обрамляет аналоговый циферблат с небольшим цифровым дисплеем. Регулируемый браслет из нержавеющей стали и хромированная рамка придают модели стильный вид. Вес часов — всего 47 граммов, что обеспечивает комфорт при ношении как в повседневной жизни, так и на официальных мероприятиях.
Функциональность
Модель AQ230A-2A1M оснащена рядом полезных функций:
- Двойное время для отображения двух часовых поясов.
- Секундомер с точностью до 1/100 секунды.
- Ежедневный будильник.
- Автоматический календарь, учитывающий месяцы с разным количеством дней.
- Возможность переключения между 12- и 24-часовыми форматами времени.
Часы питаются от батареи с расчетным сроком службы около трёх лет, что гарантирует надежность без частой замены элементов питания.
Размеры и материалы
Габариты корпуса составляют 38,8 × 29,8 × 8,1 мм, что делает модель компактной и удобной для разных размеров запястья. Для защиты циферблата используется стекло из полимерной смолы, обеспечивающее баланс между прочностью и легкостью. Браслет подходит для запястий с обхватом от 140 до 205 мм, что делает часы универсальными для широкого круга пользователей.
С выпуском AQ230A-2A1M Casio продолжает традицию объединения классического дизайна с современными функциями, предлагая стильные и доступные часы для повседневного использования.