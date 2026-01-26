Компания Leica Camera, известная своими камерами, включая модели Leica M11 и Leica Q3, по сообщениям источников, рассматривает возможность продажи бизнеса. Согласно последней информации, особый интерес к покупке проявляют инвестиционные группы из Китая и Швеции.
Leica Camera AG торговалась на Франкфуртской фондовой бирже до 2012 года, когда нынешний председатель наблюдательного совета и мажоритарный акционер доктор Андреас Кауфманн принял решение вывести компанию с биржи. Австрийский миллиардер владеет более чем половиной акций Leica Camera AG, в то время как американский инвестиционный гигант Blackstone контролирует около 45% ценных бумаг.
Как сообщает агентство Bloomberg, Blackstone намерен продать свою долю в Leica Camera AG. Семья Кауфманн также, по имеющимся данным, рассматривает возможность продажи контрольного пакета, при этом не исключается последующее повторное инвестирование в компанию. В числе потенциальных покупателей называются китайская инвестиционная группа Sequoia Capital China и шведская компания Altor Equity Partners. В случае успешного завершения сделки контроль над легендарным производителем камер может впервые с 2006 года перейти к новым владельцам и выйти из-под управления семьи Кауфманн.
В Bloomberg подчеркивают, что переговоры находятся на самой ранней стадии: никаких соглашений пока не подписано, а окончательное решение о продаже ещ
е не принято. Текущая оценка Leica Camera AG составляет около 1 млрд евро. За период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года компания получила выручку в размере 596 млн евро, что на 7,6% больше, чем годом ранее. При этом рост доходов связан не только с продажей камер, но и с партнерством с Xiaomi в рамках выпуска смартфонов под брендом Leica.