Компания Leica Camera, известная своими камерами, включая модели Leica M11 и Leica Q3, по сообщениям источников, рассматривает возможность продажи бизнеса. Согласно последней информации, особый интерес к покупке проявляют инвестиционные группы из Китая и Швеции.

Leica Camera AG торговалась на Франкфуртской фондовой бирже до 2012 года, когда нынешний председатель наблюдательного совета и мажоритарный акционер доктор Андреас Кауфманн принял решение вывести компанию с биржи. Австрийский миллиардер владеет более чем половиной акций Leica Camera AG, в то время как американский инвестиционный гигант Blackstone контролирует около 45% ценных бумаг.

Как сообщает агентство Bloomberg, Blackstone намерен продать свою долю в Leica Camera AG. Семья Кауфманн также, по имеющимся данным, рассматривает возможность продажи контрольного пакета, при этом не исключается последующее повторное инвестирование в компанию. В числе потенциальных покупателей называются китайская инвестиционная группа Sequoia Capital China и шведская компания Altor Equity Partners. В случае успешного завершения сделки контроль над легендарным производителем камер может впервые с 2006 года перейти к новым владельцам и выйти из-под управления семьи Кауфманн.