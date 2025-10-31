В сфере медиаиндустрии происходят масштабные перемены, сопровождающиеся активными слияниями и поглощениями компаний. Одним из самых желанных активов на рынке является легендарная студия Warner Bros. В то время как вокруг этого объекта кипят спекуляции и переговоры, кажется, что Netflix всерьёз обдумывает её приобретение.

По информации агентства Reuters, в пятницу было опубликовано, что стриминговый гигант Netflix рассматривает возможность покупки киностудии. В рамках подготовки к возможной сделке Netflix привлек инвестиционный банк Moelis & Co. для оценки перспективного предложения, сообщили источники издания. Этот же банк ранее помогал компании Skydance Media, принадлежащей Дэвиду Эллисону, осуществить приобретение Paramount летом этого года. Reuters также заявило, что Netflix получил доступ к базе данных с финансовой информацией, необходимой для подачи заявки на сделку..

Значительная конкуренция за студию наблюдается со стороны компании Skydance, которая также претендует на приобретение Warner Bros. После объединения Paramount и Skydance сейчас создается новый медиахолдинг — Paramount Skydance. Недавно Wall Street Journal сообщила, что новый конгломерат намерен сделать предложение о покупке Warner Bros. за наличные средства.

Директорство Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона, основателя Oracle, также участвует в процессе. Он активно занимается управлением медиакомпанией, в частности, подписал Бари Вайса на пост главы CBS.

Также на горизонте присутствует интерес со стороны таких гигантов, как Apple и Amazon, которые, как сообщается, проявляют заинтересованность в покупке студии.





Тем временем, ставки по поводу Paramount остаются высокими. В начале этого месяца газета New York Post сообщила, что высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил о важности того, кто владеет Warner Bros. Анонимный источник подчеркнул, что совет директоров WBD должен учитывать возможность получения одобрения регулирующих органов на потенциальные сделки, и делал акцент на Эллисона.