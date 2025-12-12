Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд The Game Awards по количеству полученных наград, но шоу запомнилось не только этим — на церемонии представили множество крупных игровых анонсов и премьер.

Ниже — полный список представленных проектов.

Star Wars: Fate of the Old Republic официально анонсирована. Проект возглавляет Кейси Хадсон, режиссёр оригинальной Knights of the Old Republic.

Тайная статуя Game Awards оказалась намёком на новую игру серии Divinity — её разрабатывает студия Larian.

Coven of the Chicken Foot — дебютная игра новой студии Брюса Стрейли, режиссёра Uncharted и The Last of Us.

Показан новый трейлер Exodus — научно-фантастической RPG от Wizards of the Coast с Мэттью МакКонахи.

Control Resonant, сиквел Control, выйдет в следующем году.

Первая игра новой студии создателя Yakuza Тосихиро Нагоши получила название Gang of Dragon.

Анонсированы сразу две новые Tomb Raider: ремейк Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026 год) и сиквел Tomb Raider: Catalyst (2027 год).

Ленни Кравиц сыграет злодея по имени Баумa в игре 007 First Light.

No Law — новый киберпанк-FPS от создателей The Ascent, созданный на Unreal Engine 5.

Эксклюзив PlayStation 5 Saros перенесён на апрель.

Показана неожиданная премьера Davide Soliani — игра Bradley the Badger, созданная как «любовное письмо видеоиграм».

Star Wars: Galactic Racer — первый проект Fuse Games, студии, основанной бывшими руководителями Criterion.

Анонсирована новая игра Mega Man — Mega Man: Dual Override. Релиз намечен на 2027 год.

Другие новости:

The Free Shepherd — инди-игра 2027 года, где игрок управляет овчаркой, пасущей овец

Decrepit — «мрачное фэнтези в духе Souls, действие происходит в тёмном замке ужасов»

Audio Mech — новая игра от создателя Audiosurf, демоверсия будет доступна 12 декабря

Вышло дополнение Guild Wars 2 — Visions of Eternity

В 2026 году в Escape from Duckov появится новый регион

Pragmata выйдет на Switch 2; демо уже доступно в Steam и позже появится на других платформах

Solasta II выходит 12 марта 2026 года

TankRat — экшен про танки для PS5 и PC, релиз весной 2026

Stupid Never Dies — дебютная игра студии GPTRACK50 (принадлежит NetEase), руководит проектом ветеран серии Resident Evil Хироюки Кобаяши

South of Midnight выйдет на PS5 и Switch 2 весной

Capcom запустила новую распродажу на PC и консолях

John Carpenter’s Toxic Commando выйдет 12 марта

Дебютная игра Bad Robot Games — кооперативный шутер 4Loop от создателя Left 4 Dead Майка Бута

Ontos, новая игра от создателей Soma, выйдет в 2026 году

Angels of Delusion — новая фракция в Zenless Zone Zero

Файтинг 2XKO выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в январе 2026 года

Order of the Sinking Star — новая игра Джонатана Блоу (Braid), релиз в 2026 году

Wizards of the Coast работает над Warlock: Dungeons & Dragons — тёмным фэнтези-экшеном

Screamer, гоночная игра в аниме-стиле, выйдет 26 марта 2026 года

Показан первый тизер фильма Street Fighter

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 29 мая 2026 года

Первый глобальный тест Rust Mobile уже начался

Анонсирована Forest 3, опубликован и трейлер

Invincible VS выйдет 30 апреля 2026 года

Orbitals — кооперативное космическое приключение в аниме-стиле для Switch 2

Второй закрытый бета-тест Aniimo запланирован на начало 2026 года

Lord of Hatred — новое дополнение Diablo 4 — выйдет 28 апреля 2026

Marvel Rivals: шестой сезон стартует 16 января, Дэдпул присоединится к игре

The Seven Deadly Sins: Origin показала кооперативные рейды в новом трейлере

Hogwarts Legacy бесплатно в Epic Games Store до 18 декабря

Lords of the Fallen версия 2.5 — последнее крупное обновление, уже доступно и бесплатно

Phasmophobia выйдет на Switch 2

Следующая игра Total War будет Total War: Warhammer 40,000

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет в 2026 году

Out of Words — кооперативная стоп-моушн игра, релиз в 2026

Phantom Blade 0 выйдет 9 сентября 2026 года

Highguard от Wildlight Entertainment выйдет 26 января и будет бесплатным PvP-рейдовым шутером



