Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд The Game Awards по количеству полученных наград, но шоу запомнилось не только этим — на церемонии представили множество крупных игровых анонсов и премьер.
Ниже — полный список представленных проектов.
Star Wars: Fate of the Old Republic официально анонсирована. Проект возглавляет Кейси Хадсон, режиссёр оригинальной Knights of the Old Republic.
Тайная статуя Game Awards оказалась намёком на новую игру серии Divinity — её разрабатывает студия Larian.
Coven of the Chicken Foot — дебютная игра новой студии Брюса Стрейли, режиссёра Uncharted и The Last of Us.
Показан новый трейлер Exodus — научно-фантастической RPG от Wizards of the Coast с Мэттью МакКонахи.
Control Resonant, сиквел Control, выйдет в следующем году.
Первая игра новой студии создателя Yakuza Тосихиро Нагоши получила название Gang of Dragon.
Анонсированы сразу две новые Tomb Raider: ремейк Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026 год) и сиквел Tomb Raider: Catalyst (2027 год).
Ленни Кравиц сыграет злодея по имени Баумa в игре 007 First Light.
No Law — новый киберпанк-FPS от создателей The Ascent, созданный на Unreal Engine 5.
Эксклюзив PlayStation 5 Saros перенесён на апрель.
Показана неожиданная премьера Davide Soliani — игра Bradley the Badger, созданная как «любовное письмо видеоиграм».
Star Wars: Galactic Racer — первый проект Fuse Games, студии, основанной бывшими руководителями Criterion.
Анонсирована новая игра Mega Man — Mega Man: Dual Override. Релиз намечен на 2027 год.
Другие новости:
The Free Shepherd — инди-игра 2027 года, где игрок управляет овчаркой, пасущей овец
Decrepit — «мрачное фэнтези в духе Souls, действие происходит в тёмном замке ужасов»
Audio Mech — новая игра от создателя Audiosurf, демоверсия будет доступна 12 декабря
Вышло дополнение Guild Wars 2 — Visions of Eternity
В 2026 году в Escape from Duckov появится новый регион
Pragmata выйдет на Switch 2; демо уже доступно в Steam и позже появится на других платформах
Solasta II выходит 12 марта 2026 года
TankRat — экшен про танки для PS5 и PC, релиз весной 2026
Stupid Never Dies — дебютная игра студии GPTRACK50 (принадлежит NetEase), руководит проектом ветеран серии Resident Evil Хироюки Кобаяши
South of Midnight выйдет на PS5 и Switch 2 весной
Capcom запустила новую распродажу на PC и консолях
John Carpenter’s Toxic Commando выйдет 12 марта
Дебютная игра Bad Robot Games — кооперативный шутер 4Loop от создателя Left 4 Dead Майка Бута
Ontos, новая игра от создателей Soma, выйдет в 2026 году
Angels of Delusion — новая фракция в Zenless Zone Zero
Файтинг 2XKO выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в январе 2026 года
Order of the Sinking Star — новая игра Джонатана Блоу (Braid), релиз в 2026 году
Wizards of the Coast работает над Warlock: Dungeons & Dragons — тёмным фэнтези-экшеном
Screamer, гоночная игра в аниме-стиле, выйдет 26 марта 2026 года
Показан первый тизер фильма Street Fighter
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 29 мая 2026 года
Первый глобальный тест Rust Mobile уже начался
Анонсирована Forest 3, опубликован и трейлер
Invincible VS выйдет 30 апреля 2026 года
Orbitals — кооперативное космическое приключение в аниме-стиле для Switch 2
Второй закрытый бета-тест Aniimo запланирован на начало 2026 года
Lord of Hatred — новое дополнение Diablo 4 — выйдет 28 апреля 2026
Marvel Rivals: шестой сезон стартует 16 января, Дэдпул присоединится к игре
The Seven Deadly Sins: Origin показала кооперативные рейды в новом трейлере
Hogwarts Legacy бесплатно в Epic Games Store до 18 декабря
Lords of the Fallen версия 2.5 — последнее крупное обновление, уже доступно и бесплатно
Phasmophobia выйдет на Switch 2
Следующая игра Total War будет Total War: Warhammer 40,000
Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет в 2026 году
Out of Words — кооперативная стоп-моушн игра, релиз в 2026
Phantom Blade 0 выйдет 9 сентября 2026 года
Highguard от Wildlight Entertainment выйдет 26 января и будет бесплатным PvP-рейдовым шутером