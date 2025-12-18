Церемония The Game Awards 2025, прошедшая в Лос-Анджелесе, собрала, по оценкам организаторов, около 171 миллиона глобальных онлайн-просмотров полной трансляции. Это на 11% больше, чем в 2024 году, когда аудитория составила 154 миллиона зрителей.

В общее число вошли прямые трансляции на YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook* и Instagram* Live, а также просмотры в Китае и Индии. При этом аудитория Prime Video, где шоу впервые транслировалось в 2025 году, в статистику не была включена.

По данным StreamCharts, пиковая одновременная аудитория на Twitch, YouTube и других западных платформах составила 4,4 миллиона зрителей, что на 9% больше показателей прошлого года. Также более чем на 10% выросло количество подтверждённых голосов зрителей — свыше 123 миллионов, включая голосование за награду Players’ Voice.

The Game Awards проводится ежегодно с 2014 года. Шоу создаётся и ведётся Джеффом Кили, а его аудитория, по словам организаторов, стабильно растёт из года в год.

В рамках церемонии 2025 года было показано более 50 анонсов игр, новых трейлеров и других важных объявлений. Главной звездой вечера стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive, которая завоевала главный приз и отметилась рекордным количеством побед за один вечер.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.