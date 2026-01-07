Компания Dreame представила свою первую экшн-камеру под названием Leaptic Cube. Устройство выполнено в раздельном формате: компактный модуль камеры можно отсоединять от основного блока, который оснащён 2,27-дюймовым экраном и способен отображать живое изображение с расстояния до 30 метров.

Преимущество такой конструкции заключается не только во встроенной функции дистанционного управления, но и в возможности разворачивать камеру для съёмки в формате влога. Если дизайн кажется знакомым, то он действительно напоминает DJI Osmo Nano. В качестве альтернативы можно вспомнить и Insta360 Go Ultra — ещё одну компактную экшн-камеру, но с откидным экраном для съёмки себя.

Как и конкуренты, Dreame Leaptic Cube оснащена крупным сенсором формата 1/1,3 дюйма в паре с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 155 градусов и диафрагмой f/2.8. Разрешение сенсора составляет 50 мегапикселей для фотосъёмки, а динамический диапазон достигает 13,5 ступеней.

Основной упор, разумеется, сделан на видео. Камера способна записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду или 4K при 60 кадрах в секунду, что уже превосходит возможности других мини-камер, ограниченных 4K@60fps. Кроме того, доступен режим замедленной съёмки 4K при 120 кадрах в секунду.

Для пользователей, занимающихся цветокоррекцией, предусмотрена запись в 10-битных профилях P-Log и HLG. Также камера поддерживает режимы стабилизации горизонта с углами 45 и 360 градусов, которые с помощью гироскопа удерживают изображение ровным даже при наклонах камеры, хотя и с некоторым кропом кадра.





За обработку изображения, стабилизацию и работу интеллектуальных функций отвечает чипсет, выполненный по 4-нм техпроцессу. Среди AI-возможностей — улучшение звука в зависимости от сцены, например усиление голоса для влогов или более сбалансированный режим для записи концертов, а также поддержка голосовых команд для управления без рук.

Модуль камеры оснащается встроенной памятью на 64 или 128 ГБ, тогда как основной блок с экраном имеет слот для карт microSD объёмом до 1 ТБ. Автономная работа самого модуля камеры достигает 90 минут, а при подключении к основному корпусу общее время записи увеличивается примерно до 200 минут.

Дата начала продаж и цена будут объявлены позднее.