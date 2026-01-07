Ориентированные на создателей контента ноутбуки Lenovo, такие как Yoga Pro 9i Aura, уже оснащаются чёткими и цвето-точными экранами. Тем не менее компания решила расширить их возможности при работе за столом. На выставке CES 2026 был показан Yoga Pro 27UD-10 — 4K OLED-монитор, предназначенный для расширения экранного пространства ноутбуков.

В основе новинки лежит QD-OLED-панель с высокой пиковой яркостью и охватом цветового пространства sRGB на уровне 146%. Поддержка Dolby Vision и DisplayHDR True Black 400 дополнительно расширяет цветовой диапазон. Хотя монитор не позиционируется как игровой, частота обновления до 120 Гц позволяет сделать динамичные сцены более плавными.

Внешне Yoga Pro 27UD-10 мало отличается от других OLED-мониторов, однако он предлагает ряд уникальных функций. При подключении совместимых ноутбуков Lenovo автоматически активируется режим синхронизации цветов, обеспечивающий единое цветовое отображение между экранами. При необходимости эту функцию можно отключить вручную.

Посетители CES 2026 могли легко узнать монитор по регулируемой встроенной 4K-веб-камере. Концепция устройства предполагает минимизацию дополнительных аксессуаров: монитор оснащён шестью динамиками, которые могут синхронизироваться со звуком ноутбука Yoga Pro 9i. Поддержка Dolby Atmos реализована без необходимости подключения внешней акустики, что встречается довольно редко.

С точки зрения разъёмов Yoga Pro 27UD-10 оснащён весьма щедро. Здесь есть HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с возможностью последовательного подключения других дисплеев, а также USB4 Type-C, способный передавать до 140 Вт мощности для зарядки ноутбука. Дополняет набор встроенный хаб с пятью дополнительными портами USB-C и USB-A.





27-дюймовый монитор поступит в продажу в феврале по рекомендованной цене 1500 долларjd. Для аксессуара, потенциал которого полностью раскрывается лишь с определёнными ноутбуками Lenovo, стоимость может показаться высокой. Тем не менее монитор выглядит достаточно универсальным и способен принести пользу и создателям контента за пределами экосистемы Lenovo.