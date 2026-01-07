Компания Minisforum обновила мини-рабочую станцию MS-02 Ultra, добавив новую конфигурацию с более мощным процессором примерно через полтора месяца после глобального релиза устройства. Изначально модель предлагалась с процессорами Intel серии Arrow Lake-HX: Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 7 255HX и Core Ultra 9 285HX.

К выставке CES 2026 Minisforum подготовила версию MS-02 Ultra с процессором Core Ultra 9 295HX, который на данный момент официально даже не представлен самой Intel. Более того, ни Intel, ни Minisforum пока не раскрывают, какие именно изменения были внесены по сравнению с Core Ultra 9 285HX.

Тем не менее, исходя из предыдущих обновлений линейки, можно предположить, что Core Ultra 9 295HX относится к будущей серии Arrow Lake HX Refresh. Эти процессоры не были продемонстрированы на CES 2026, поэтому информации о них пока крайне мало. Скорее всего, новинка как минимум получит повышенные тактовые частоты по сравнению с Core Ultra 9 285HX.

На данный момент обновлённая версия MS-02 Ultra с новым процессором ещё не появилась в официальном магазине Minisforum. При этом большинство характеристик оригинальной модели сохранены, включая два порта USB4 V2 и слот PCIe 5.0 x16 для установки дискретной видеокарты. Однако в версии с Core Ultra 9 295HX по неизвестной причине отсутствует поддержка 25-гигабитного Ethernet, которая была доступна в конфигурации с Core Ultra 9 285HX.