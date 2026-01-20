У мини-ПК Asus ROG NUC появился серьёзный конкурент. Компания Minisforum официально выпустила AtomMan G7 Pro на глобальный рынок. Новинка оснащается мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 и мощным 24-ядерным процессором Intel, при этом стоит заметно дешевле решения от Asus.

Впервые AtomMan G7 Pro был показан в сентябре прошлого года на выставке IFA 2025 в Берлине. Устройство позиционируется как игровой мини-ПК и конкурирует с такими моделями, как Asus ROG NUC 2025. При этом G7 Pro является частью линейки AtomMan G7, в которую также входят модели G7 PT, G7 Ti и G7 Ti SE, представленные в течение 2024 года.

На данный момент Minisforum предлагает AtomMan G7 Pro в двух конфигурациях, однако в обеих используется один и тот же процессор — Intel Core i9-14900HX из серии Raptor Lake-HX Refresh. Этот чип имеет 24 ядра и 32 потока и, несмотря на техпроцесс 10 нм, во многих тестах лишь незначительно уступает более новому Core Ultra 9 275HX.

Что касается графики, AtomMan G7 Pro доступен только с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070. Для охлаждения системы используются шесть тепловых трубок, два вентилятора и трёхсторонняя система отвода воздуха. По заявлению производителя, в игровом режиме при стресс-тестах мини-ПК способен потреблять до 200 Вт, тогда как в офисном режиме энергопотребление ограничено 150 Вт.

AtomMan G7 Pro также отличается богатым набором портов. Устройство поддерживает установку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и до 8 ТБ накопителей, размещённых в двух слотах M.2 2280.





Стоимость базовой версии без оперативной памяти и накопителя составляет 1 360 долларов США — этот вариант рассчитан на пользователей, которые планируют установить комплектующие самостоятельно. Также доступна готовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ по цене 1 680 долларов.