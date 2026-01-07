Компания Zepp Health, известная своими носимыми устройствами для спортсменов под брендом Amazfit, представила на CES 2026 концепт умных очков Amazfit Helio Glasses. Устройство пока не является финальным продуктом, однако производитель ожидает, что выпуск концепта состоится уже во второй половине 2026 года.

Amazfit Helio Glasses предназначены для спортсменов, прежде всего бегунов и велосипедистов. Очки работают в связке со смарт-часами Amazfit и выводят ключевые показатели прямо в поле зрения пользователя, избавляя от необходимости смотреть на экран часов во время тренировки. Для этого используется минималистичный HUD-дисплей, который отображает только наиболее важную информацию и, вероятно, не все параметры одновременно.

По словам Zepp Health, во время бега или езды на велосипеде в очках могут отображаться текущий темп, частота сердечных сокращений и навигационные подсказки. Также возможен вывод данных об интервалах при интервальных тренировках. Прямая проекция информации в поле зрения особенно полезна во время интенсивных занятий, когда спортсмену важно полностью сосредоточиться на движении и технике.

Помимо «умных» функций, Helio Glasses будут выполнять и защитную роль. Очки планируется оснастить поликарбонатными линзами для защиты глаз. В оправе предусмотрены физические кнопки управления, а также заявлена возможность управления через подключённые смарт-часы. Автономность устройства должна составлять около пяти часов — этого достаточно для марафонской дистанции.

На рынке уже существуют частично сопоставимые решения. Например, Garmin предлагает очки Vanguard, разработанные совместно с Oakley и Meta*, однако они не оснащены собственным дисплеем. Аналогичные концепты и продукты также разрабатываются и другими производителями, что подчёркивает растущий интерес к носимым AR-решениям для спорта.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.