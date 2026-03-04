Для смарт-часов бренда Amazfit стали доступны семь новых Mini-приложений, созданных сторонними разработчиками. Они предназначены для установки и использования непосредственно на устройствах компании, включая недавно представленные Amazfit T-Rex Ultra 2.

Среди новинок — приложение wrist-list, представляющее собой менеджер списков с поддержкой импорта данных из форматов Google Keep, CSV и Markdown. Утилита Sound Generator позволяет генерировать чистые синусоидальные сигналы. Её можно использовать для тестирования аудиооборудования или, например, для удаления воды из динамиков часов. Ещё одно приложение — AlarmZone — предлагает интерактивный будильник, который требует выполнения действия для отключения сигнала: пользователю нужно встряхнуть часы или решить математическую задачу.

Кроме того, для владельцев часов Amazfit стали доступны две новые игры. Первая — Block Breaker, вариация классической аркады с 40 уровнями и возможностью управления с помощью заводной головки или кнопок. Вторая — Mr. Roundy, платформер с 12 уровнями, где персонаж прыгает при нажатии на экран. Также в списке новых Mini-приложений появились Rain Runner и Squash Scoring.

Загрузить все новые Mini-приложения для смарт-часов Amazfit можно через магазин Mini App Store, который находится в приложении Zepp Health.