Хотя Netflix приобрел известность во многом благодаря тому, что у него был архив уже существующих сериалов, которые создали другие компании. Но стриминговый сервис потратил много времени (и денег) на то, чтобы начать создавать свои сериалы. И в последние годы им это удается.

Поэтому мы собрали 10 лучших сериалов, которые уже успели выйти в 2025 году.

Жёны на охоте (2025-)

Сочный, веселый и идеально подходящий для самых ленивых летних дней фильм «Жёны на охоте» рассказывает историю женщины из большого города, которая переезжает в сельскую местность Техаса и попадает под влияние богатой светской львицы.

По мере того, как она узнает больше о мире, в котором работает ее подруга, она начинает понимать, что все эти богатые женщины скрывают секреты друг от друга. «Жёны на охоте» с Бриттани Сноу и Малин Акерман в главных ролях не так уж серьезны, что отчасти объясняет, почему сериал стоит посмотреть.

Это слишком (2025-)

Долгожданное продолжение «Девочек» Лены Данэм «Это слишком» такое же умное и проницательное, как и сериал, и не менее забавное. Хотя в этом сериале Данэм не играет главную роль, оно очень похоже на псевдо-продолжение «Девочек». Сериал рассказывает о трудоголике из Нью-Йорка, которая переезжает в Лондон, чтобы устроиться на работу и начать новую жизнь.

Джессика становится свидетельницей выступления музыканта Феликса. В конце концов, они с Феликсом находят общий язык, и он возвращается с ней домой; между ними постепенно развивается роман. Феликсу и Джессике предстоит преодолеть межкультурные барьеры и прошлое, чтобы сохранить здоровые отношения





Дни Сакамото (2025-)

«Дни Сакамото», снятый по мотивам одноименной манги, — это блестящий новый аниме-сериал о наемном убийце, который решает уйти на пенсию из-за любви, но обнаруживает, что не может оставить свое прошлое так далеко позади, как он надеялся.

Контраст между тихой семейной жизнью главного героя и тем, что ему приходится делать, чтобы поддерживать ее, придает «Дням Сакамото» особый колорит, но темп сериала превосходен. Его готовность мгновенно перейти от обыденности к захватывающему насилию гарантированно заставит вас восхититься этим сериалом и неотрывно смотреть его.

Переходный возраст (2025)

Сериал «Переходный возраст» стал хитом Netflix, но если вы еще не смотрели этот четырехсерийный мини-сериал, то он, безусловно, стоит вашего внимания. Сериал рассказывает о последствиях ареста подростка за убийство одного из его одноклассников. В четырех эпизодах мы узнаем больше о ребенке, его школе, его семье и детективах, расследующих преступление.

Хотя это может быть мучительным зрелищем для любого, кто пытается растить детей в мире, в котором мы живем, «Переходный возраст» — это еще и сериал, который осмеливается задавать вопросы, на которые нет простых ответов, и заставляет задуматься о многом.

Отдел нераскрытых дел (2025-)

В основе сюжета — блестящая игра Мэттью Гуда из департамента полиции. Это один из самых популярных новых сериалов, выпущенных Netflix в этом году. Сериал рассказывает о детективе, который возвращается к работе после инцидента, в результате которого его напарник был парализован, а другой полицейский погиб.

Терзаемый чувством вины, он берется за раскрытие нераскрытого дела, которое постепенно охватывает всю его жизнь. Хотя идея одержимости в детективной работе не нова, Гуд вдохнул новую жизнь в своего персонажа. В то время как отдел расследует это преступление, Гуд пытается найти выход из положения. Сериал может показаться темным и мрачным, но это не значит, что его тяжело смотреть.

Сирены (2025-)

Еще одно мыльный, безумно веселый сериал, который дебютировал на Netflix в этом году, «Сирены» рассказывает о воссоединении двух сестер, которые пошли по совершенно разным жизненным путям. Когда одна из них обнаруживает, что другая стала личным ассистентом очень богатой и слегка ненормальной женщины, она начинает подозревать, что их отношения нельзя назвать здоровыми.

В «Сиренах», основанном на великолепных выступлениях трио Мегэнн Фейхи, Милли Олкок и Джулианны Мур, есть несколько классных декораций и локаций, а также довольно острая сатира на определенный тип богатых людей.





Навсегда (2025-)

Иногда все, что нужно для захватывающего сериала, — это два молодых актера, между которыми существует удивительное взаимопонимание. Сюжет «Навсегда» относительно прост. В нем рассказывается о двух бывших друзьях детства, которые воссоединяются в подростковом возрасте и влюбляются друг в друга.

Когда они понимают, что одной любви недостаточно, чтобы облегчить их жизнь, они справляются со всей душевной болью и тоской, которые сопровождают любую первую любовь.

Яблочный уксус (2025-)

Основанный на странной, пугающей реальной истории, «Яблочный уксус» рассказывает историю двух женщин, которые параллельно начинают рассказывать миллионам своих подписчикам об альтернативной медицине, даже когда начинают понимать, что то, что они продают, работает не так, как они говорят.

Главная героиня, Кейтлин Девер, притворяется больной раком, чтобы нажиться на тех, кто на самом деле страдает этой тяжелой и трудноизлечимой болезнью.