В 2025 году производители доказали, что тонкий корпус не означает компромиссов. Apple, Samsung, Oppo и Tecno представили смартфоны, в которых сочетаются минимальная толщина, флагманская производительность, мощные камеры и емкие батареи. Ниже — подробный обзор самых тонких моделей, вышедших в этом году.

iPhone Air

Apple выпустила iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории с толщиной всего 5,64 мм. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED с поддержкой ProMotion до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Поддерживаются Always-On Display и защитное стекло Ceramic Shield 2 как спереди, так и сзади.

За работу устройства отвечает чип A19 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу. В его состав входят 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU с нейроускорителями и новый беспроводной чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Модем C1X обеспечивает более высокую скорость мобильной связи при снижении энергопотребления на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

В тыльной части используется новый «плато»-дизайн для размещения 48-Мп Fusion-камеры и системной платы. Камера дополнена 12-Мп телеобъективом с двукратным зумом и новыми портретными режимами. Фронтальная камера на 18 Мп получила квадратный сенсор, поддержку сверхстабилизированной 4K HDR-съемки и режим Dual Capture для одновременной записи с двух камер.





Смартфон поддерживает только eSIM по всему миру и оснащен Action Button с возможностью настройки функций. Работает под управлением iOS 26, а время автономной работы достигает 27 часов при воспроизведении видео.

Samsung Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge — самый тонкий представитель серии Galaxy S, его толщина составляет 5,8 мм при весе 163 г. Устройство получило 6,7-дюймовый QHD+ LTPO AMOLED-дисплей с адаптивной частотой 1-120 Гц и защитой Gorilla Glass Ceramic 2.





Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy и оснащен улучшенной системой охлаждения с паровой камерой. Корпус сертифицирован по стандарту IP68.

Основная камера на 200 Мп демонстрирует на 40% лучшую работу при слабом освещении по сравнению с Galaxy S25. Дополнительно установлена 12-Мп ультраширокая камера с автофокусом для макросъемки. Фронтальная камера — 12 Мп с поддержкой 4K.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой One UI 7. Поддерживаются функции Galaxy AI: Call Transcript, Writing Assist, Circle to Search и Drawing Assist. Samsung обещает семь лет обновлений системы и безопасности.

Tecno Pova Slim 5G

Tecno представила Pova Slim 5G — самый тонкий смартфон бренда с изогнутым экраном. Толщина корпуса — 5,95 мм, вес — 156 г. Аппарат получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. Максимальная яркость достигает 4500 нит, экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6400 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HiOS 15 и оснащен ассистентом Ella AI с поддержкой индийских языков.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 13 Мп. Уникальная особенность — система Dynamic Mood Light, подсветка корпуса, реагирующая на звонки, уведомления и действия пользователя.

Несмотря на тонкий корпус, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5160 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Oppo Find N5

Oppo выпустила складной Find N5 с упором на минимальную толщину. В разложенном состоянии корпус имеет толщину всего 4,21 мм, в сложенном — 8,93 мм. Устройство оснащено двумя дисплеями: 8,12-дюймовым LTPO AMOLED с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а также 6,62-дюймовым внешним FHD+ AMOLED-дисплеем. Оба поддерживают стилус.

Смартфон получил титановый шарнир нового поколения, созданный с применением 3D-печати из аэрокосмических материалов. По сравнению с предшественником он стал на 26% тоньше и на 36% прочнее, а ресурс складывания подтвержден TÜV Rheinland — 100 000 циклов. Аппарат работает на Snapdragon 8 Elite, оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителя UFS 4.0. Работает на ColorOS 15 (Android 15) и поддерживает функцию O+ Connect для удаленного доступа с Mac.

Камеры включают 50-Мп основную, 8-Мп ультраширокую и 50-Мп перископический телеобъектив с трехкратным зумом. Питание обеспечивает аккумулятор на 5600 мА·ч с поддержкой зарядки 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводной.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7 стал тоньше и легче предшественников — весит 215 г и имеет толщину всего 4,2 мм в разложенном состоянии.

Внутренний дисплей — 8-дюймовый QXGA+ AMOLED с частотой 120 Гц, внешний — 6,5-дюймовый FHD+ AMOLED с теми же параметрами. Для защиты внешнего экрана используется Gorilla Glass Ceramic 2.

Аппарат работает на Snapdragon 8 Elite for Galaxy, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной.

Основная камера — 200 Мп, дополнительно установлены 12-Мп ультраширокая и 10-Мп телефото. Внутри и снаружи расположены фронтальные камеры по 10 Мп.

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой One UI 8 и набором функций Galaxy AI: Photo Assist, Audio Eraser, Drawing Assist и Gemini Live. В числе новых средств безопасности — Knox Encrypted Protection и поддержка постквантового шифрования.

Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, поддерживаются зарядка 25 Вт по кабелю, 15 Вт беспроводная и 4,5 Вт реверсивная.