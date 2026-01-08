Студия Хидео Кодзимы Kojima Productions официально объявила о партнёрстве с игровым брендом Asus Republic of Gamers. В рамках сотрудничества были представлены лимитированные игровые аксессуары и планшет, вдохновлённые культовым маскотом студии — астронавтом Ludens.

Как сообщается в пресс-релизе Asus, результатом коллаборации стали планшет ROG Flow Z13-KJP, мышь ROG Keris II Origin-KJP, гарнитура ROG Delta II-KJP и большой ковёр для мыши ROG Scabbard II XXL-KJP. Все устройства объединены слоганом «For Ludens Who Dare».

Ключевую роль в проекте сыграл ведущий художник и дизайнер персонажей Kojima Productions Ёдзи Синкава. Именно он лично разработал внешний облик всех устройств, наделив их узнаваемой эстетикой Ludens. В дизайне используются угловатые формы, элементы под карбон и цветовая палитра из белого, золотого и серого оттенков.

Синкава прокомментировал концепцию дизайна, отметив, что стремился создать гаджет, который органично принадлежал бы миру Ludens, и перенёс эту идею в оформление ПК и аксессуаров, вдохновляясь образом и духом персонажа.

Центральным продуктом коллаборации стал ROG Flow Z13-KJP — трансформируемый игровой планшет формата 2-в-1. Он оснащён процессором AMD AI Max+ 395 серии Strix Halo и 13,4-дюймовым дисплеем ROG Nebula с разрешением 2.5K и частотой обновления 180 Гц. Судя по характеристикам, используется IPS-матрица.





Планшет комплектуется съёмной клавиатурой с удлинёнными выступами, на которые удобно опирать руки и запястья, что придаёт устройству более выразительный и цельный внешний вид. В комплект также входит прочный белый кейс для переноски в утилитарном стиле, напоминающий грузовые контейнеры из игры Death Stranding.

Линейку дополняет мышь ROG Keris II Origin-KJP с эргономичной формой и весом всего 65 граммов. Она оснащена сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением до 42 000 DPI и оптическими микропереключателями ROG. Версия от Kojima Productions выполнена в белом цвете с чёрными кнопками, золотым колесом прокрутки и боковыми акцентами, а также фирменной надписью «For Ludens Who Dare».

Гарнитура ROG Delta II-KJP получила 50-миллиметровые драйверы с титановым покрытием и сверхширокополосный микрофон. В дизайне выделяются золотой логотип Ludens на чашках, текстурированная поверхность амбушюр и эффектный золотой шарнир. На левой чашке выгравирована надпись: «CAUTION: Comfort may lead to just one more gaming syndrome».

Завершает набор ковёр для мыши ROG Scabbard II XL-KJP размером 900 × 400 мм. Он выполнен из мягкой тканевой поверхности с нескользящей резиновой основой. Весь верх ковра украшен детализированным изображением Ludens, созданным Ёдзи Синкавой.

Информация о цене, точной дате выхода и доступности устройств пока не раскрывается. По предварительным данным, линейка Kojima Productions и Asus ROG появится в продаже в первом квартале 2026 года.