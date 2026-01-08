Аккумуляторы сегодня, пожалуй, развиваются быстрее всего среди компонентов смартфонов — и OnePlus это наглядно доказала, представив сразу две модели с батареями ёмкостью 9000 мА·ч. При этом речь идёт не о громоздких устройствах: толщина смартфонов составляет всего 8,5 мм, а вес — 215 граммов.

OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V во многом похожи друг на друга. Turbo 6 позиционируется как более премиальная версия и стоит от 2300 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ, тогда как Turbo 6V более доступен и стартует с 1900 юаней за вариант 8/256 ГБ. Для ранних покупателей предусмотрена скидка в размере 200 юаней. Более подробные цены для китайского рынка указаны ниже по источникам.

Главное различие между моделями — в производительности. OnePlus Turbo 6 ориентирован на максимальную мощность и оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 4, а также рядом вспомогательных чипов. Игровое ядро Fengchi Game Kernel позволяет запускать игры с частотой до 165 кадров в секунду, полностью раскрывая возможности дисплея. Кроме того, смартфон получил чип улучшения Wi-Fi G1 и отдельный контроллер сенсорного ввода с частотой опроса до 330 Гц.

Turbo 6V работает на Snapdragon 7s Gen 4. У него есть чип для обработки касаний, но отсутствуют игровые и Wi-Fi-ускорители старшей модели. При этом система охлаждения осталась впечатляющей: крупная испарительная камера и несколько слоёв теплоотвода, как и у более дорогого варианта.

Несмотря на схожесть, Turbo 6 явно превосходит младшую модель по «начинке». Он оснащается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Turbo 6V ограничен 12 ГБ LPDDR4X и накопителем UFS 3.1, хотя максимальный объём памяти также достигает 512 ГБ.





Оба смартфона получили 6,78-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 1272p+ и 10-битной цветопередачей. Экран Turbo 6 поддерживает технологии ProXDR, HDR Vivid и сертификацию Xreal, а также обновляется с частотой до 165 Гц. У Turbo 6V частота обновления составляет 144 Гц. Максимальная яркость у обеих моделей достигает 1800 нит, присутствуют DC Dimming и высокочастотный PWM с частотой 3840 Гц.

Отдельного внимания заслуживают аккумуляторы: ёмкость 9000 мА·ч сочетается с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. При использовании PPS-зарядного устройства мощность ограничивается 55 Вт.

По данным OnePlus, Turbo 6 способен обеспечить до 10,6 часа игр или 22,5 часа просмотра коротких видео на одном заряде. Turbo 6V показывает схожие результаты — 10,5 часа игр и до 25,6 часа просмотра TikTok. Оба смартфона также могут работать как внешние аккумуляторы благодаря реверсивной зарядке мощностью 27 Вт.

Камеры выглядят довольно скромно для такого класса устройств. Основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.88 оснащён оптической стабилизацией и поддерживает съёмку видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 16 Мп с диафрагмой f/2.4 записывает видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. Дополняет систему лишь вспомогательная 2-мегапиксельная камера на задней панели.

Набор интерфейсов и беспроводных технологий средний. Используется порт USB-C 2.0, что может разочаровать некоторых пользователей. Turbo 6 получил Wi-Fi 7, тогда как Turbo 6V ограничен Wi-Fi 6. Оба смартфона поддерживают Bluetooth с кодеками aptX Adaptive, LDAC и LHDC 5.0. Разъёма для наушников 3,5 мм и слота для карт памяти microSD нет.

Защита от воды реализована на высоком уровне: заявлены стандарты IP66, IP68 и IP69, включая устойчивость к струям горячей воды. Информации о защитном стекле экрана пока нет. В обеих моделях используется оптический сканер отпечатков пальцев.

OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V уже доступны для предзаказа в китайском онлайн-магазине Oppo. Пока неизвестно, появятся ли эти модели на глобальном рынке.