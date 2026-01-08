В рамках анонсов CES 2026 компания GameSir представила новую версию контроллера G7 Pro, созданную в сотрудничестве со студией State Space Labs, разработчиком шутера Aimlabs. Новинка получила название GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition и отличается от стандартной модели не только внешним оформлением, но и рядом технических улучшений.

GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition, также обозначаемый как G7 Pro 8K PC, сохраняет общий дизайн оригинального G7 Pro, однако получил прозрачные зелёные рукоятки и курки, чёрную лицевую панель, золотистую крестовину и кнопки действий в фирменном цвете Aimlabs. Кнопка Xbox заменена логотипом Aimlabs, а вокруг правого стика нанесён прицельный маркер. Как и стандартная версия, контроллер комплектуется док-станцией для зарядки с логотипом Aimlabs.

По заявлению GameSir, новая модель оснащена стиками Mag-Res TMR второго поколения. Также контроллер получил аналоговые курки с эффектом Холла и микропереключателями с чётким кликом, оптические микропереключатели для кнопок ABXY и частоту опроса 8000 Гц как в проводном режиме, так и при подключении по 2,4 ГГц. Повышенная частота опроса, по словам производителя, практически сводит задержку ввода к нулю. Кроме того, была улучшена вибрационная отдача в рукоятках.

GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition совместим с ПК, а также устройствами на iOS и Nintendo Switch. При этом контроллер не поддерживает игровые консоли Xbox, в отличие от версии GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Edition.

Информации о дате выхода и цене GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition пока нет.



