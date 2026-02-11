Компания GameSir анонсировала специальную версию контроллера G7 Pro, созданную по мотивам игры Nioh 3 от Koei Tecmo. Новый геймпад для ПК получил уникальный дизайн и поддержку частоты опроса 8000 Гц.

GameSir G7 Pro 8K PC — Nioh 3 Edition выполнен в стилистике состояния Living Weapon. Магнитная лицевая панель украшена драконьим орнаментом, рукоятки оформлены под чёрную броню, а корпус дополнен золотыми акцентами. Контроллер также получил красные накладки на стики и специальную зарядную док-станцию, выполненную в едином стиле.

В этой версии G7 Pro поддерживается частота опроса 8000 Гц при использовании как в проводном режиме, так и по беспроводному соединению 2,4 ГГц при подключении к ПК. Контроллер оснащён фирменными стиками второго поколения Mag-Res TMR, а также курками с эффектом Холла и переключателями, позволяющими выбирать между аналоговым режимом и режимом микропереключателей.

Геймпад предлагает четыре настраиваемые макрокнопки, кнопки ABXY с оптическими микропереключателями и механический D-pad. Также в наличии шестиосевой гироскоп, аудиоразъём, работающий как в проводном, так и в беспроводном режиме 2,4 ГГц, и аккумулятор ёмкостью 1200 мА·ч. Для тонкой настройки предусмотрено программное обеспечение GameSir Connect, ориентированное на киберспортивное использование.

Стоимость GameSir G7 Pro 8K PC — Nioh 3 Edition составляет 90 долларов. Предзаказы уже открыты на официальном сайте производителя, а отправка покупателям ожидается в период с марта по апрель. Данная версия совместима только с ПК. Тем, кому нужен контроллер с поддержкой Xbox в проводном и беспроводном режимах, GameSir предлагает альтернативную версию Wuchang: Fallen Feathers Edition.



