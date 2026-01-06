Компания GameSir провела ребрендинг мобильного контроллера Pocket 1, который теперь будет продаваться под названием Pocket Taco. Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте производителя, а отгрузки начнутся 15 марта. Кроме того, в ближайшее время на Kickstarter появится версия с прозрачным корпусом.

Вслед за выпуском контроллера G8 Plus MFi компания GameSir представила ещё одно устройство для мобильного гейминга, на этот раз ориентированное исключительно на игры в портретной ориентации. Pocket 1, теперь известный как Pocket Taco, представляет собой зажимной контроллер, который крепится к нижней части смартфона и предназначен для ретро-игр. Визуально он напоминает половину классического Game Boy, при этом роль экрана выполняет верхняя часть дисплея смартфона.

Впервые контроллер был показан на Tokyo Game Show в сентябре. В отличие от большинства телескопических контроллеров, рассчитанных на горизонтальный режим, Pocket Taco поддерживает только портретную ориентацию. GameSir заявляет совместимость с Android-смартфонами и другими «поддерживаемыми устройствами», что потенциально может включать и iPhone, так как подключение осуществляется по Bluetooth.

Контроллер выполнен в классическом сером цвете, отсылающем к оригинальному Game Boy. Он оснащён кнопками Start и Select, крестовиной аналогичного дизайна, мембранными кнопками ABXY, а также триггерами и бамперами с тактильными переключателями на задней стороне. Все кнопки можно переназначать через фирменное приложение GameSir, кроме того, доступен режим эмуляции клавиатуры.

Pocket Taco раздвигается для установки смартфонов разного размера и надёжно фиксируется с помощью зажима. В нижней части корпуса предусмотрен вырез для зарядки телефона во время игры. Встроенный аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч обеспечивает автономную работу контроллера, при этом устройство остаётся компактным и лёгким — его вес составляет 62,2 грамма, а габариты равны 78 × 71 × 21 мм. Среди дополнительных функций заявлены режим турбо, а также поддержка G-Touch и V-Touch.





На рынке у Pocket Taco уже есть конкуренты. Например, компания 8BitDo анонсировала схожий портретный контроллер FlipPad с аналогичной компоновкой кнопок, однако без плечевых клавиш и с проводным подключением по USB-C. Также новинка GameSir будет соперничать с такими устройствами, как Abxylute M4 Snap-On Controller и MCON Magnetic Controller.

Контроллер GameSir Pocket Taco доступен для предзаказа по цене 34,99 доллара, а начало поставок запланировано на 15 марта.