Apple уже предлагает один из самых широких ассортиментов ремешков для умных часов — от спортивных до премиальных моделей. Теперь компания расширила линейку, представив новый ремешок, приуроченный к Месяцу черной истории.

Apple официально анонсировала Apple Watch Unity Connection Braided Solo Loop — лимитированную версию ремешка, созданную в честь Месяца черной истории и посвященную теме единства и связи. Новинку уже можно заказать через онлайн-магазин Apple и приложение Apple Store, а в фирменных розничных магазинах она появится позже на этой неделе. Стоимость ремешка составляет 99 долларов.

Unity Connection Braided Solo Loop доступен в размерах 42 и 46 мм и предлагается в диапазоне размеров ремешка от 0 до 12. Он совместим с Apple Watch Series 4 и новее, моделями Apple Watch SE, а также всеми версиями Apple Watch Ultra, хотя для Ultra доступен только вариант 46 мм.

Как и предыдущие аксессуары серии Black Unity, этот ремешок был разработан темнокожими сотрудниками Apple. Визуально он продолжает традицию, вдохновленную панафриканским флагом, с использованием красных, зеленых и черных оттенков, вплетенных в общий узор.

Для производства Apple применяет высокоточный метод плетения, при котором переработанная полиэстеровая нить обвивается вокруг сверхтонких силиконовых волокон. В результате получается мягкий, эластичный ремешок с легкой текстурой, удобный для ношения в течение всего дня. Он устойчив к поту и воде, что делает его практичным как для тренировок, так и для повседневного использования.





На первый взгляд цветовая гамма может показаться простой, однако при более внимательном рассмотрении заметны различные оттенки внутри каждого цвета. Это придает ремешку глубину и делает его визуально более динамичным по сравнению с однотонными вариантами.

Одновременно с запуском нового аксессуара Apple напомнила о своей поддержке организаций, работающих в сфере творчества, образования и расширения возможностей в недостаточно обеспеченных сообществах. Компания сообщает о предоставлении грантов таким организациям, как Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts в Нью-Йорке, Youth Music в Лондоне, Художественная галерея Нового Южного Уэльса в Сиднее и Enactus México в Мехико.

По словам Apple, эти инициативы являются частью долгосрочной стратегии по расширению экономических, образовательных и творческих возможностей по всему миру, а выпуск Unity Connection несет в себе более широкий смысл, чем просто выпуск нового аксессуара.

Для поклонников Apple ремешки серии Black Unity уже стали своеобразной ежегодной традицией. Каждый выпуск отличается новым визуальным стилем, а в прошлые годы компания представляла дизайны под названиями Unity Bloom и Unity Rhythm. Версия Unity Connection 2026 года продолжает эту серию и наверняка заинтересует коллекционеров. При этом важно, что речь идет не о базовом аксессуаре: Braided Solo Loop считается одним из самых удобных и премиальных ремешков для Apple Watch, поэтому этот выпуск является не только символичным, но и практичным.

Стоит также отметить, что для использования ремешка не требуется самая новая модель часов. Широкая совместимость позволяет владельцам более старых Apple Watch легко обновить внешний вид своих устройств.