Компания Pinterest планирует сократить до 15% своего штата, сообщает CNBC. Это решение выглядит особенно контрастно на фоне сильных финансовых отчетов за последние кварталы. Причина, впрочем, уже стала привычной для индустрии — ставка на искусственный интеллект.

В компании заявили, что проводят «перераспределение ресурсов» в пользу ИИ-проектов и делают упор на «продукты и возможности на базе искусственного интеллекта». Одновременно Pinterest сокращает офисные площади, что косвенно подтверждает курс на автоматизацию и снижение зависимости от традиционной офисной инфраструктуры.

В недавнем отчете для регуляторов Pinterest указала, что процесс сокращений будет завершен к концу третьего квартала, в сентябре. По состоянию на апрель в компании работало около 4 500 сотрудников по всему миру, а значит, увольнения могут затронуть до 675 человек.

Помимо этого, Pinterest намерена пересмотреть свои стратегии в области продаж и маркетинга, сделав больший акцент на новых ИИ-инициативах. В этом контексте компания уже несколько месяцев назад представила инструмент для онлайн-покупок, работающий на базе искусственного интеллекта.

Генеральный директор Pinterest Билл Реди еще в ноябре отмечал, что инвестиции в ИИ и развитие продукта дают ощутимый эффект. По его словам, компания стала лидером в визуальном поиске и фактически превратила свою платформу в ИИ-ассистента для покупок, которым пользуются около 600 миллионов человек.





Однако у такого лидерства есть и обратная сторона. Пользователи все чаще жалуются на засилье низкокачественного контента, созданного ИИ, из-за чего Pinterest была вынуждена внедрить специальный регулятор, позволяющий снизить количество подобного материала в ленте.

Pinterest — далеко не единственная компания, идущая по этому пути. По данным одной консалтинговой фирмы, в прошлом году в США около 55 тысяч увольнений были напрямую связаны с внедрением искусственного интеллекта. В то же время эксперты все чаще говорят о явлении, получившем название AI-washing — когда компании преувеличивают роль ИИ и используют его как удобное объяснение для стандартных мер по сокращению расходов, создавая у инвесторов иллюзию технологического прорыва.