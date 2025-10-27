В понедельник Pinterest представила обновления своих досок, основанные на технологиях искусственного интеллекта, которые сделают их более персонализированными для пользователей. Среди нововведений — коллаж «Создано для вас» и персонализированные доски «Доски, созданные для вас».

Коллажи «Создано для вас» позволяют пользователям комбинировать одежду и аксессуары из сохранённых пинов для создания новых образов, соответствующих их стилю. При клике на любой элемент в коллаже пользователь может просмотреть рекомендации ИИ по дополнительным пинам, что облегчает подбор гардероба и аксессуаров.

Кроме того, Pinterest тестирует функцию «Доски, созданные специально для вас» — персонализированные доски, которые формируются на основе рекомендаций искусственного интеллекта и комментариев редакции. Эти доски включают модные тренды, идеи для нарядов и товары для покупок, и будут отображаться в лентах новостей и на почтовых ящиках пользователей.

На данный момент эксперименты с функциями ИИ проводятся в США и Канаде, а внедрение запланировано в ближайшие несколько месяцев.

Цель этих нововведений — превратить доски Pinterest из простого инструмента для организации контента в более персонализированную платформу для поиска вдохновения, покупок и создания образов. Эта инициатива соответствует стратегической цели Pinterest — позиционировать себя как «помощника для покупок с поддержкой ИИ», как заявил генеральный директор компании в ходе телефонной конференции по итогам второго квартала. Платформа уже использует ИИ для рекомендаций и визуального поиска.





Несмотря на расширение ИИ-функций, Pinterest также прилагает усилия для ограничения контента, созданного ИИ. В апреле компания анонсировала пометки изображений, созданных или модифицированных при помощи ИИ, а также внедрила элементы управления, позволяющие пользователям ограничивать количество таких пинов в своей ленте.

Помимо этого, в ближайшие месяцы по всему миру появятся новые вкладки с сортировкой пинов по категориям, доступные при просмотре досок в профилях пользователей.