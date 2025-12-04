Как и было обещано, сегодня Realme представила смартфон Realme P4x — третью модель в серии P.

Realme P4x оснащён 6,72-дюймовым экраном Full HD+ на базе LCD-матрицы с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1 000 нит. Производитель также заявляет точность распознавания сенсора 96,9% даже при работе мокрыми руками. В экране предусмотрено центральное отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Сзади установлена основная камера на 50 МП, которая работает в паре с вспомогательным 2-МП модулем. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7400 Ultra, смартфон может иметь до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Из коробки устройство работает на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, однако сроки обновлений пока не объявлены.

За автономность отвечает аккумулятор на 7 000 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт. Также есть режим обходной зарядки. Среди других особенностей: стереодинамики, испарительная камера площадью 5300 мм² для охлаждения и поддержка 90 FPS в играх BGMI, Call of Duty: Mobile и Mobile Legends.

Корпус имеет степень защиты IP64 и соответствует стандарту MIL-STD-810H. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания на боковой грани.





Realme P4x будет доступен в цветах Matte Silver (матовый серебристый), Elegant Pink (розовый) и Lake Green (зелёный). Конфигурации и цены для Индии:

• 6/128 ГБ — ₹15 999

• 8/128 ГБ — ₹17 499

• 8/256 ГБ — ₹19 499

Старт продаж в Индии — 10 декабря. Смартфон можно будет купить на официальном сайте Realme, на Flipkart и в офлайн-рознице.

Вместе с P4x компания также представила смарт-часы Realme Watch 5. Их цена в Индии составляет ₹4 499. Доступные цвета: Titanium Silver, Titanium Black, Vibrant Orange и Mint Blue. Продажи также начнутся с 10 декабря на тех же площадках.