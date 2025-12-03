Компания Nvidia подтверждает, что соглашение о сотрудничестве с OpenAI на сумму около 100 миллиардов долларов все еще находится в стадии обсуждения и окончательного подписания не достигнуто. Об этом заявил финансовый директор Nvidia Колетт Кресс на Глобальной конференции UBS по технологиям и ИИ.

Первоначальные планы предполагают развертывание миллионов графических процессоров Nvidia в течение нескольких лет, что должно обеспечить мощность дата-центров в 10 ГВт. Однако Nvidia подчеркнула, что нет гарантий заключения окончательных договоренностей и возможность изменения условий сделки.

В то же время компания отметила риски, связанные с долгосрочными заказами без возможности отмены и постоянным выпуском новых архитектур, что может привести к излишкам запасов и затруднить прогнозирование спроса.

В планах компании также значатся крупные проекты — системы Blackwell и Vera Rubin на 2025-2026 годы с инвестициями около 500 миллиардов долларов. Эти затраты не включают потенциальный спрос, связанный с возможной сделкой с OpenAI.

Хотя акции Nvidia выросли примерно на 2,6% после комментариев финансового директора, опасения инвесторов по поводу «пузыря ИИ» сохраняются — круговые сделки, когда Nvidia инвестирует в стартапы, которые затем покупают чипы Nvidia, делают весь рынок зависимым друг от друга.





Что касается конкурентов, Кресс заявила, что Nvidia «абсолютно не беспокоится» из-за появления собственных TPU у Google и других компаний, поскольку большинство отрасли в настоящее время использует платформу Nvidia, и отказ от нее — долгий и сложный процесс.